Menschenmassen, teuer klebrig süße Drinks, Jingle Bells und frostige Kälte. Während viele von uns den Weihnachtsmarkt lieben, ist er für andere der absolute Endgegner. Aber bei einem werden wir uns nach diesem Artikel alle einig sein: Es ist der perfekte Ort für ein erstes Date.

Dating Regeln? Alles egal, wenn wir das erste Date auf den Adventmarkt verlegen

Deshalb sollten wir zum ersten Date auf den Weihnachtsmarkt

10 Gründe, die dafür sprechen!

1. Easy und unkonventionell

Anstatt am Dinner-Table verklemmt herumzustammeln, können wir gleich zur Sache kommen. Glühwein oder Punsch? Der Geruch von gebrannten Mandeln, warmer Glühwein, Weihnachtsmusik und Lichter bringt dann auch beim übelsten Grinch unter uns das Herz zum Schmelzen.

2. Klamotten egal

Wir müssen uns nicht viel Gedanken über das Outfit machen. Unsere Unsicherheiten sind schön verpackt. Alles was zählt, sind unsere schönen Augen und ein strahlendes Lächeln, das zwischen Mütze und Schal hervorblitzt.

3. Gemütlichkeitsfaktor

Am Christkindlmarkt lässt sich auch schnell erkennen, welchen Gemütlichkeitsfaktor unser Gegenüber so hat. Das Date ist kuschlig warm von oben bis unten in Funktionskleidung eingepackt? Alles klar, hier steht Gemütlichkeit im Vordergrund. Er oder sie verzichtet auf die wärmende Mütze, um die Frisur nicht zu ruinieren. Könnte sein, dass unser Date wesentlich länger im Bad braucht als wir 😉

4. Ehrlich wert am längsten

Alkohol lockert bekanntlich die Zunge. Nach dem zweiten Becher werfen wir daher gleich mal sämtliche Datingregeln über den Haufen und geben Dinge preis, die uns vermutlich Wochen an Zeit und Kosten ersparen.

5. Kleine Auszeiten

Weiterer Pluspunkt von Glühwein und Co.: Beim Nachschub holen können wir schnell mal zwischendurch der BFF ein Update darüber geben, wie das Date so läuft.

6. Die Kulisse bietet viel Gesprächsstoff

Sollte uns zwischendurch mal das Gesprächsmaterial ausgehen, drehen wir einfach eine Runde um den Markt. Schließlich lässt sich im Umfeld von Santa-Schneekugeln und Keramik Engeln schnell herausfinden, ob wir ähnlich ticken. Wenn ihm oder ihr der grüne Rentiergeweih-Haarreif gefällt, wissen wir schließlich gleich, worauf wir uns hier einlassen. Plus: die Menschen und Situationen rundherum sorgen zusätzlich für Gesprächsstoff.

7. Liebe geht durch den Magen

Beim Rundgang durch die Stände können wir uns eine solide Grundlage für den Glühwein suchen. So stellen wir gleich fest, ob wir auf dieselben Sachen (herzhaft, süß bis experimentell) stehen, wie es um die (Fr)Essmanieren bestellt ist und ob er oder sie uns mal abbeißen lässt.

8. Abwechselnd spendieren

Das oft unangenehme Thema „wer zahlt“ fällt weg. Stattdessen geben wir einfach abwechselnd die Runden aus. Fängt unser Date an, die Gläser am Nachbartisch einzusammeln, um sich den Einsatz zu holen: Schnell weg, er oder sie bekommt anscheinend den Hals nicht voll.

9. Körperkontakt

Das Gedränge am Adventmarkt können wir schnell dazu nutzen, um uns näherzukommen. Unser Date nimmt unsere Hand, damit wir uns beim Durchdrängen nicht in der Menge verlieren. Er oder sie wärmt unsere kalten Hände – oder „oh da ist ja ein Mistelzweig“. Und die Lage erlaubt uns am Ende, das Date zum Aufwärmen in einer Bar oder bei uns zu Hause fortzusetzen.

10. Abhauen easy

Fängt unser Date schließlich an bei „Last Christmas“ mitzusummen oder beim singenden Weihnachtsfisch zuzuschlagen, können wir ziemlich schnell in der Masse das Weite suchen.