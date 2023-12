Die festliche Jahreszeit ist wieder da und für Kaffeeliebhaber:innen gibt es nichts Besseres als ein Geschenk rund um ihre Leidenschaft für unvergesslichen Kaffeegenuss. Wir haben fünf unwiderstehliche Geschenketipps rund um das Thema Kaffee, die eurem Weihnachtsfest eine extra Portion Genuss verleihen.

Welche das sind, liest du hier.

1. Personalisierte Kaffeetasse oder Coffee Mug

Wir beginnen mit einem klassischen, aber dennoch persönlichen Geschenk: einer personalisierten Kaffeetasse oder Coffee Mug. Wähle ein Design, das die Vorlieben der beschenkten Person widerspiegelt, sei es ein witziges Zitat, ein inspirierendes Bild oder sogar ein individueller Name. Jeder Schluck Kaffee wird so zukünftig zu einem besonderen Moment. 😍

2. Ultimativen Genuss verschenken

Du möchtest das ultimative Coffee-Lovers Geschenk verschenken? Dann bist du bei Nespresso an der richtigen Adresse. Die VERTUO Pop Kaffeemaschine in der Farbe Coconut White überzeugt mit ihrem modernen Design und der kompakten Größe – klein, aber Ho-Ho! Mit der VERTUO Pop kannst du verschiedenste Kaffeevariationen in sechs Tassengrößen zubereiten. Die Maschine beinhaltet zu 35 % recycelten Kunststoff und wird in einer Verpackung geliefert, die zu 99,5 % aus recyceltem Material besteht. Zudem werden die meisten Nespresso Kapseln für das VERTUO System mit 85 % recyceltem Aluminium hergestellt.

© Nespresso

Dir liegt Nachhaltigkeit ganz besonders am Herzen? Mit dem innovativen RELOVE Programm schenkt Nespresso ab sofort gebrauchten Kaffeemaschinen ein zweites Leben. Durch die Wiederaufbereitung gebrauchter Maschinen schafft Nespresso einen neuen Kreislauf des Kaffeegenusses – ohne Kompromisse bei der Qualität, dafür mit Rücksicht auf unseren Planeten. Du möchtest dein Nespresso Geschenk noch perfekt abrunden? Wie wäre es dann noch mit Travelmug, Milchschäumer und passendem Tassenset?

3. Kaffee-Abonnement

Überrasche deinen Coffee Lover mit einem Kaffee-Abonnement, das regelmäßig frisch geröstete Bohnen oder Kapseln direkt nach Hause liefert. Auf diese Weise können sie zahlreiche unterschiedliche Kaffee-Aromen kennenlernen und ihren Genuss, wie auch ihr Know-How in Sachen Kaffee auf neue Ebenen heben. Oft bekommt man bei Kaffee-Abos außerdem eine gewisse Anzahl an Kapseln geschenkt dazu – what a deal! 🤩

via GIPHY

4. Barista-Kurs

Für diejenigen, die ihre Kaffeeleidenschaft auf ein professionelles Niveau heben möchten, ist ein Barista-Kurs das ideale Geschenk. Lass sie die Geheimnisse der perfekten Espresso-Zubereitung und Latte-Art entdecken. Ein Erlebnis, das sie nicht so schnell vergessen werden!

5. Kaffeereise oder Experience

Für wahre Kaffeekenner bietet sich eine Kaffeereise bzw. Experience an. Eine Reise zu den besten Kaffeeanbaugebieten der Welt ist leider nicht drin? Dann buche einfach einen Besuch bei einer lokalen Rösterei. Viele Kaffeeröster bieten mittlerweile Führungen und Verkostungen an – eine ganz besondere Coffee Experience! ☕

via GIPHY

Feiere dieses Weihnachten mit Geschenken, die das Herz jedes Coffee Lovers höher schlagen lassen. Von personalisierten Bechern bis hin zu erstklassigem Nespresso-Kaffee – diese Tipps machen die festliche Jahreszeit zu einem Fest für die Sinne! 🎄