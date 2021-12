Nach nur fünf Monaten ist schon wieder alles vorbei: Chrishell Stause und Jason Oppenheim, beide bekannt aus der Reality-Serie „Selling Sunset“, haben sich getrennt.

Mittlerweile haben sie auch den Grund dafür verraten.

Chrishell Stause und Jason Oppenheim sind getrennt

Genauso überraschend, wie die Nachricht kam, dass Chrishell Stause ihren Boss Jason Oppenheim datet, ist auch alles schon wieder vorbei! Im Sommer zeigten sich die beiden – nach einer ganzen Weile an Heimlichtuereien – schwer verliebt auf Mykonos. Doch das Liebesglück der beiden Makler und „Selling Sunset“-Stars sollte nicht lange halten. Denn jetzt, nur fünf Monate nach der großen Enthüllung, ist schon wieder alles aus. Dabei sah es vor kurzem noch richtig ernst zwischen den beiden aus! Das Paar zeigte sich zusammen am Red Carpet, verbrachte Thanksgiving gemeinsam und Jason stellte Chrishell sogar seinen Eltern vor.

Mittlerweile haben sich die beiden auch schon zu den Trennungsgerüchten geäußert. Chrishell schreibt auf Instagram: „Jason war und ist mein bester Freund“, so die 40-Jährige. In Sachen Familiengründung haben die beiden einfach andere Vorstellungen gehabt, wie Chrishell schreibt. „Männer haben den Luxus, alle Zeit der Welt zu haben, den es für Frauen einfach nicht gibt“. Damit deutet sie wohl an, dass sie sich Kinder gewünscht hat, der 44-jährige Jason jedoch noch nicht bereit dafür sei. „Ich danke dir, Jason, für die tollste Beziehung aller Zeiten und dafür, dass du immer ehrlich zu mir warst, selbst wenn es wehgetan hat“, lauten die abschließenden Worte von Chrishell.

Und auch Jason meldete sich auf Instagram zu Wort. Er schreibt: „Chrishell und ich sind zwar nicht mehr zusammen, aber immer noch beste Freunde. Wir werden uns immer lieben und gegenseitig unterstützen“, so der Makler. „Sie war die wunderbarste Freundin, die ich je hatte und das war auch die glücklichste und erfüllendste Beziehung, die ich je geführt habe.“ Und auch Jason erwähnt, dass ihre Ansichten in Sachen Familienplanung einfach nicht am selben Level waren.

Schwere Jahre für Chrishell

In den vergangenen Jahren hatte Chrishell bereits zwei schwere Trennungen hinter sich. Zuerst wurde bekannt, dass ihr Mann, US-Schauspieler Justin Hartley, sie verlassen hatte. Dann trug sie einen öffentlichen Rosenkrieg mit Keo Motsepe aus, mit dem sie ein paar Monate zusammen war. Und jetzt ist auch die Beziehung mit Jason Oppenheim Geschichte.

Fans der Show „Selling Sunset“ sind gespannt, wie sich die aktuellen Ereignisse auf die Serie und auch auf das Arbeitsverhältnis zwischen Jason und Chrishell auswirken. Fest steht jedenfalls, dass wir in Staffel fünf, die bereits Anfang 2022 kommt, noch die Anfänge der Beziehung zwischen den beiden sehen werden.

Nicht die einzige Trennung

Das Liebes-Aus zwischen Jason und Chrishell ist aber nicht der einzige Herzschmerz, den die „Selling Sunset“-Familie gerade überstehen muss. Denn auch Jasons Zwillingsbruder, Brett Oppenheim hat sich von seiner Freundin getrennt. Nur ein paar Stunden, nachdem die Trennung seines Zwillingsbruders bekannt wurde, legte Brett nach.

Er und seine Freundin Tina Louise haben sich nach acht gemeinsamen Monaten getrennt, wie er in seiner Instagram-Story verriet. Dort startete er eine Frage-Antwort-Runde und einer seiner Fans wollte wissen, wie der Beziehungsstatus des Star-Maklers aussieht und ob er Single sei. „Diese Frage hat zwar absolut nichts mit Immobilien zu tun, aber ich werde sie trotzdem beantworten. Seit kurzer Zeit tatsächlich, ja.“