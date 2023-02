Als „genreverachtend“ bezeichnet Kali Uchis ihre Kunst. Dennoch hat die US-Amerikanerin mit kolumbianischen Wurzeln in all ihrer Vielfalt den eigenen Sound gefunden. In der neuen H&M Studio Collection verkörpert die Grammy-Gewinnerin nun das goldene Zeitalter Hollywoods. Anlässlich der Präsentation haben wir Kali zu ihrem Style und den Einfluss ihrer Musik darauf befragt.

Jazz, Soul, Funk, R’n’B, Latin- und Indie-Pop bis House? Wer die Musikerin Kali Uchis auf ein Genre festnageln will, hat ihre Kunst wohl nicht verstanden.

1. Wie würdest du deinen eigenen persönlichen Stil beschreiben und wie hat er sich in den letzten fünf Jahren verändert?

Kali: „Ich denke, ich würde meinen Stil multidimensional beschreiben und er entwickelt sich stets weiter. Aber momentan bin ich dabei, das Kind in mir zu heilen, was bedeutet, dass ich mich selbst so kleide, wie ich meine Puppen gerne gekleidet hätte, als ich jünger war. Im Endeffekt versuche ich immer nur Spaß an meinem Stil zu haben.“

2. Du bist in Amerika aufgewachsen, hast aber viel Zeit mit deiner Familie in Kolumbien verbracht – würdest du deinen Stil als lateinamerikanisch beschreiben, gibt es südamerikanische Elemente in der Art, wie du dich kleidest?

Kali: „Ich glaube Kolumbien und Südamerika hatten definitiv Auswirkungen auf meine Künstlerpersönlichkeit und meinen Stil, absolut. Ich bin in Kolumbien aufgewachsen, in einer kleinen Stadt namens Pereira, ich habe also meine ersten Schuljahre dort verbracht, und Jahre später, als ich zurück in die USA, nach Virginia, zog, bin ich immer wieder nach Kolumbien zurückgekehrt. Ich wollte immer, dass die Menschen verstehen, dass es in Kolumbien so viel mehr als die Klischees gibt. Es ist ein sehr vielfältiger Teil der Erde und ich fühle mich immer voller Energie, wenn ich es besuche, ich bin stolz auf mein Erbe und den furchtlosen Stil, der unsere Mode und unsere Kultur definiert.“

3. Wie beeinflusst Musik deinen Sinn für Mode?

Kali: „Ich glaube, weil ich viele Oldies liebe, lasse ich auch viel nostalgische Mode miteinfließen! Ein paar meiner Lieblings-Oldies sind [Anm.: der Lateinamerikanische Soul-Sänger] Ralfi Pagán, [Anm.: der Amerikanische Sänger] Brenton Wood, [Anm.: die 1950er-Amerikanische Popband] The Platters, [Anm.: die Venezolanische Popband] Los Terrícolas. “

4. Die H&M Studio S/S23 Collection, deren Gesicht du bist, wurde inspiriert durch moderne Megastars, die auf dem roten Teppich oder in sozialen Medien für Furore sorgen. Ist dieses “Always on”- Element, in der Öffentlichkeit zu stehen, etwas, womit du dich identifizieren kannst?

Kali: „Ich muss wirklich in der Stimmung sein, mich vor der Kamera zu zeigen und ich fühle mich nicht besonders wohl auf dem roten Teppich und in sozialen Medien. Wenn man mich nur durch meine Musik hören und nie sehen könnte, wäre ich auch zufrieden. Als ich begann, zum Beispiel, wollte ich eigentlich Musik unter einer geheimen Identität veröffentlichen. Aber ich liebe es auch total, Musik live zu performen, mit einem Publikum, und ich glaube, das ist der Moment, wo ich richtig in Fahrt komme und mich am schönsten fühle. In Anbetracht dessen habe ich mich für die H&M Studio Kampagne auf die Bühne begeben.“

Kali Uchis in der SS23 Studion Collection von H&M

5. Du bist in einigen wirklich unglaublichen Bühnenoutfits aufgetreten, wie unterscheidet sich dein Bühnenstil von deinem Alltagsstil?

Kali: „Auf der Bühne war es wichtig für mich, sowohl das Licht mit meinen Outfits einzufangen und Bewegung in den Kleidungsstücken zu haben, als auch schöne Formen zu erlangen, um meinen gottgegebenen Körper zu zeigen! In meinem Alltagsstil hingegen mag ich es so bequem wie möglich und viel entspannter. An den meisten Tagen trage ich zum Beispiel Tücher oder Hüte auf dem Kopf, Vintage-Designerbrillen und locker sitzende Kleidung bei der Arbeit.“

„Red Moon In Venus“ ist das dritte Studioalbum der kolumbianischen Singer-Songwriterin Kali Uchis, das am 3. März 2023 erscheinen wird. Nachdem die Grammy-Preisträgerin bereits vor einem Monat die Lead-Single des Projekts „I Wish You Roses“ veröffentlicht hat, teilt die 28-Jährige nun via Instagram mit, dass am 24. Februar eine zweite Single erscheinen wird. Die H&M Studio S/S23 Kollektion mit Kali als Gesicht bringt extrovertierte After-Dark-Designs und Outerwear im Mix mit Loungewear-Favoriten. Sie ist ab dem 2. März online auf hm.com erhältlich.