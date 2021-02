Eine umfangreiche Studie aus Israel hat nun ergeben, dass der Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer zu 94 Prozent vor Krankheitssymptomen schützt. Für die Untersuchung hat man Daten von 1,2 Millionen Menschen ausgewertet.

Die Studie zeigt, dass der Impfstoff auch in der Praxis eine sehr hohe Wirksamkeit hat. Zwar hatten bereits vorherige Studien eine Wirksamkeit von 95 Prozent des Mittels der Mainzer Firma gezeigt. Doch hatten diese Untersuchungen lediglich unter klinischen Bedingungen und der Beteiligung von nur mehreren tausend Testpersonen stattgefunden.

So wurde die Impfstoff-Untersuchung durchgeführt

Die israelische Untersuchung fand zwischen 20. Dezember und 1. Februar statt. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich übrigens die besonders ansteckende “britische” Coronavirus-Variante B.1.1.7 in Israel verbreitet. Das macht die Studienergebnisse umso aussagekräftiger. Insgesamt haben die Wissenschaftler Daten von 1,2 Millionen Menschen ausgewertet. Von ihnen war die Hälfte geimpft und die andere Hälfte nicht geimpft. Jeder Geimpfte wurde einem Nicht-Geimpften mit gleichen oder ähnlichen Charakteristika unter anderem in Alter, Geschlecht, geografischer Herkunft und Gesundheitszustand gegenübergestellt. Dieser Vergleich ergab eine Wirksamkeit von 57 Prozent des BioNTech/Pfizer-Impfstoffes gegen Symptome einer Erkrankung an dem Coronavirus in einem Zeitraum von 14 bis 20 Tagen nach Verabreichung der ersten Impfdose. Die Effektivität stieg auf 94 Prozent sieben Tage nach der zweiten Impfung.

Weniger Ansteckungsgefahr

Menschen, die das Vakzin ein zweites Mal erhielten, hatten der Studie zufolge außerdem auch ein 92 Prozent niedrigeres Risiko, überhaupt mit dem Coronavirus angesteckt zu werden, als Nicht-Geimpfte. Die Wirksamkeit des Mittels sei durch alle Altersgruppen hindurch in etwa gleich, Menschen über 70 Jahre eingeschlossen, sagte Ben Reis, einer der Co-Autoren der Studie.

Etwa ein Drittel geimpft

Israel gilt bei den Corona-Impfungen als Vorreiter. Denn etwa ein Drittel der neun Millionen Einwohner hat bereits die empfohlenen zwei Impfdosen des BioNTech/Pfizer-Impfstoffes erhalten. Die israelische Regierung will ab April die Wirtschaft des Landes wieder komplett hochfahren. Laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sollten alle berechtigten Bürger, die 16 Jahre oder älter sind, bis Ende März die Corona-Impfung erhalten haben.