Die Zahl der Coronavirus-Toten in Spanien steigt weiter an. Innerhalb der letzten 24 Stunden meldete das Land 769 neue Todesfälle.

Das sind so viele wie an keinem Tag zuvor.

Die Zahl der durch das Coronavirus verursachten Todesopfer steigt dramatisch an. Denn aktuell meldete das Land 769 neue Todesfälle an nur einem Tag. Das ist eine neue traurige Höchstzahl. Spanien verzeichnet mit mehr als 4.800 Toten mittlerweile bereits mehr Corona-Todesfälle als China.

Mehr als 64.000 Infektionen

Insgesamt 64.000 bestätigte Coronavirus-Fälle wurden bislang registriert. Und die Lage wird zunehmend dramatischer. Denn viele Krankenhäuser sind bereits überlastet und Leichenhallen voll.

Madrid: Epizentrum der Krise

Vor allem Madrid ist besonders stark von der Krise betroffen. Die größte Sorge im Land bereiten derzeit vor allem auch Senioren in Pflegeheimen. Denn aufgrund der hohen Zahl der Neuansteckung ist diese Risikogruppe besonders gefährdet. Hinzu kommt, dass die Lage in vielen Altersheimen dramatisch ist. Denn es mangle an Pflegepersonal. In einem Altersheim entdeckten Soldaten völlig sich selbst überlassene Bewohner und in manchen Fällen sogar Leichen in den Betten. Die spanische Armee ist derzeit damit beauftragt, die Heime zu desinfizieren.

Spanien bittet NATO um Hilfe

Weil Spanien im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus derzeit völlig überfordert sein dürfte, bittet das Militär nun die NATO um Hilfe. Madrid bat demnach um insgesamt 500 Beatmungsgeräte, 500.000 Test-Kits, sowie 1,5 Millionen OP-Masken und 450.000 Atemschutzmasken.