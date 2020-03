Das Leben in Quarantäne kann ganz schnell langweilig werden. Denn auch wenn es wegen des Coronavirus wichtig ist, in den eigenen vier Wänden zu bleiben und nur in Notfällen rauszugehen, fehlen uns trotzdem die Freunde und der ganz normale Alltag.

Um euch also wieder in bessere Stimmung zu versetzen, haben wir ein paar lustige Memes zum Thema Coronavirus herausgesucht, die dem einen oder anderen bestimmt sofort ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden.

1. Der Verzicht auf soziale Kontakte

2. Der große Fressflash

3. Das Home Workout

4. Der übermäßige Alkoholkonsum

5. Das Home-Office