Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen um die Coronavirus-Pandemie, arbeiten viele von uns gerade im Homeoffice. Damit man trotzdem mit den Kollegen in Kontakt bleiben kann und nicht alle Meetings absagen muss, greifen viele auf Videokonferenzen zurück.

Auch die miss-Redaktion arbeitet von zu Hause aus. Wir haben euch hier unsere Top 5 Videochat-Tools zusammengefasst, damit das Gesicht der Chefin nicht durch schlechte Qualität verzerrt wird:

1. Microsoft Teams

Mit Microsoft Teams kann man mit anderen Nutzern chatten. Auch Gruppenchats, Telefonanrufe und Videotelefonie sind möglich. Außerdem ermöglicht das Tool einem, Projekte aus anderen Microsoft Office-Diensten mit den Kollegen zu besprechen und zu bearbeiten. Während der Corona-Krise kann man übrigens das zu Office 365 gehörende und eigentlich kostenpflichtige Tool bis Jänner 2021 gratis nutzen.

2. Skype

Good old Skype. Wer kennt das Urgestein in der Videotelefonie nicht? Das Tool bietet Gruppen-Videoanrufe bis zu zehn Personen gratis an. Während der aktuellen Ausgangsbeschränkungen bieten übrigens viele Sport-Teams und Fitnesstrainer Einheiten über Skype an. Wer also das nächste Meeting mit dem Chef auslassen und sich lieber kurz sportlich betätigen möchte, hat genug Auswahl.

3. Google Hangouts

Videoanruf, Telefonanruf oder Chatten funktioniert auch mit Google Hangouts. Das Tool ist in mehreren Diensten von Google eingebunden. So kann man Hangouts etwa in Google Mail, auf Google Plus sowie im Chrome-Browser nutzen. Allerdings braucht man dazu einen Google-Account. Hangouts lassen sich dafür an mehreren Geräten und auch am PC nutzen.

4. GoToMeeting

Mit dem Tool GoToMeeting können sogar die größten Unternehmen problemlos Konferenzen abhalten. Bis 250 Teilnehmer können an den Videomeetings teilnehmen. Dafür ist das ganze auch kostenpflichtig. Testen kann man den Dienst allerdings 14 Tage gratis. Gäste und Teilnehmer können sowieso kostenlos teilnehmen und die Apps sind ebenfalls kostenlos. Führungskräfte können ein Meeting sofort starten, indem sie auf „Meet Now“ klicken, ein Meeting im Voraus planen oder ein wiederkehrendes Meeting erstellen, das jederzeit einsatzbereit ist. Gotomeeting Starter erlaubt übrigens kostenlose Videochats und das Teilen von Daten mit bis zu 10 Teilnehmern gleichzeitig .

5. Mikogo

Online-Meetings und Präsentationen können auch über die kostenpflichtige Plattform Mikogo abgehalten werden. Die Anwendung ist sehr übersichtlich und einfach. Die Teilnahme an Konferenzen ist über einen Web-Browser möglich, die Entwickler stellen aber auch eine Software für Windows, macOS, Android und iOS zur Verfügung. Die Pro-Version mit allen Funktionen kann 14 Tage kostenlos getestet werden.