Kylie Jenner und Travis Scott können allem Anschein nach nicht so ganz aufeinander verzichten. Denn wie Us Weekly berichtet, sollen die Unternehmerin und der Rapper über die Osterfeiertage ganz viel Zeit miteinander verbracht haben.

Zudem veröffentlichten beide kürzlich Aufnahmen, die ihre kleine Tochter Stormi beim Osterfest zeigen, auf ihren Instagram-Kanälen.

Kylie Jenner & Travis Scott: Liebescomeback zu Ostern?

Was läuft da wirklich zwischen Kylie Jenner und Travis Scott? Nun, zuletzt behauptete ein Insider gegenüber Hollywood Life noch, die beiden würden lediglich eine Freundschaft Plus miteinander pflegen. Doch zum großen Osterfest kamen sich die Unternehmerin und der Rapper nun doch ein wenig näher. Wie Us Weekly berichtet, verbrachten sie nämlich die Osterfeiertage gemeinsam im kalifornischen Palm Springs. Zudem teilten die beiden über ihre Instagram-Story intime Einblicke in ihr Familienleben mit ihren Fans. So sah man etwa Kylie zusammen mit ihrer Tochter im Pool oder beim Bemalen von Ostereiern.

Trennung Ende 2019

Kylie Jenner und Travis Scott lernten sich 2017 beim Coachella Festival kennen und lieben. Im Februar 2018 kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt: Tochter Stormi Webster. Im Oktober 2019 kam plötzlich das überraschende Liebes-Aus und die Unternehmerin und der Rapper trennten sich voneinander. Seither gab es immer wieder Gerüchte um ein mögliches Liebescomeback der beiden. Doch mehr als Gerüchte waren es schlussendlich nie.