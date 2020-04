Für Verwirrungen sorgen derzeit die geltenden Regeln rund um die Coronakrise. Unklar ist vor allem, was an Ostern erlaubt ist und was man besser vermeiden sollte.

Ostereier suchen? Familienfeiern? Osterfeuer? Für viele ist nicht ganz klar, welche Regelungen derzeit gelten.

Darf ich nach Ostereiern suchen?

In den eigene vier Wänden auf jeden Fall. Wer das im Freien tun möchte, der sollte darauf achten, dass dies an einem Ort passiert, an dem sich nur wenige bis gar keine Personen aufhalten.

Darf ich an Ostern zu einer Familienfeier?

Sollte die Feier mit Personen stattfinden, mit denen man nicht zusammenlebt, muss diese abgesagt werden. Von der Bundesregierung kommt der Aufruf, auf Osterfeiern zu verzichten. Denn sonst bestehe eine erneute, sehr hohe Gefahr, dass die Corona-Fallzahlen steigen.

Darf ich einen Ausflug an Ostern machen?

Spazieren gehen ist laut den Regeln zur Ausgangsbeschränkung erlaubt. Mit Personen, mit denen man nicht zusammen lebt, allerdings nur im 1,5 Meter Sicherheitsabstand. Aber darf ich auch in ein anderes Bundesland fahren? Eine genaue Regelung gibt es dafür nicht. Mit öffentlichen Verkehrsmittel dürfe man sich jedenfalls nicht zu einem Ausflugsziel begeben. Mit dem eigenen Auto zu einem Ausflug zu fahren, ist aber nicht verboten. Dennoch kommt der Appell der Regierung, sämtliche Aktivitäten so gut es geht zu reduzieren.

Darf ich ein Osterfeuer machen?

In den meisten Bundesländern Österreichs sind Osterfeuer in diesem Jahr verboten. Der Grund: Durch den geringen Niederschlag ist es in vielen Gebieten sehr trocken. Dadurch breitet sich ein Brand viel schneller aus. Die Feuerwehr sei durch die erhöhte Brandgefahr und die Coronakrise zunehmend in Gefahr. Um das zu verhindern, sollen Osterfeuer nicht stattfinden.