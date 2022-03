Die Gerüchteküche rund um Miley Cyrus ist gerade mächtig am Brodeln. Urlaubs-Schnappschüsse zufolge, soll sich die Sängerin nämlich wieder in einer Beziehung befinden. Die Fotos zeigen sie gemeinsam mit Drummer Maxx Morando.

Noch hat allerdings keiner der beiden die Beziehung offiziell bestätigt.

Ist Miley Cyrus wieder in einer Beziehung?

Miley macht gerade Urlaub in Cabo, Mexiko – aber sie ist nicht allein. Denn begleitet wird sie vom Schlagzeuger der Band „Liily“. Es scheint ganz so, als wären Maxx Morando und die 29-Jährige aber mehr als nur Freunde, wie Urlaubs-Schnappschüsse aus Mexiko nun beweisen. Die beiden können nämlich offenbar gar nicht die Finger voneinander lassen. Auf einer Reihe von Bildern, die der Daily Mail vorliegen, sieht man, wie die beiden sich immer wieder küssen und verliebt miteinander turteln.

Wie ein Insider nun InTouch verraten hat, soll die „Wrecking Ball“-Interpretin Maxx inzwischen sogar als ihren „Seelenverwandten“ bezeichnen. Die Quelle behauptete außerdem, dass die Musikerin „endlich wieder die Liebe gefunden habe“. „Nachdem sie sich eine Auszeit genommen hat, um sich auf ihre Musik zu konzentrieren und inneren Frieden zu finden, hat sie das Gefühl, dass sie sich in einer guten Position für eine Beziehung befindet und wirklich in ihn verliebt ist“, so die Quelle gegenüber der InTouch.

Händchenhaltend beim Silvester-Special

Schon länger gibt es Gerüchte um eine mögliche Beziehung der beiden. Zum ersten Mal wurde die beiden gemeinsam während der Gucci Love Parade Fashion Show in Los Angeles im November gesichtet. Erwähnt hatte Miley Morando erstmals in einem Interview mit der Vogue im September 2021. Denn auf den Fotos für das Magazin trug sie ein Outfit, auf dem Cartoon-Figuren zu sehen waren, die Morando entworfen hatte.

Lange wurde angenommen, dass sie und der „Liily“-Drummer nur Freunde sind. Doch Quellen erzählten E! News schon im Januar, dass die beiden beim Silvester-Special in Miami, das Miley gemeinsam mit Pete Davidson moderierte, Händchen gehalten hätten.