Wer plant, noch in diesem Jahr zu heiraten, sollte seine Hochzeit eventuell nach Italien verlegen. Denn die Region Latium schenkt Paaren, die ihre Ehe in Rom oder Umgebung schließen, 2.000 Euro.

Damit soll die durch die Corona-Pandemie angeschlagenen Branche wieder zu Kräften kommen.

Italien belohnt Heiratswillige mit 2.000 Euro

2022 ist ein gutes Jahr, um zu heiraten. Das sieht wohl auch die italienische Region Latium so. Denn wer in diesem Jahr in Rom oder Umgebung den Bund der Ehe schließt, wird reichlich belohnt! 2.000 Euro warten auf heiratswillige Paare. Damit möchte das Land die Branche wieder ankurbeln, die durch die Corona-Pandemie in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Die Initiative trägt den Namen „Nel Lazio con amore“, also „In Latium mit Liebe“. Alle Italienerinnen und Italiener, aber auch Interessierte aus dem Ausland, die zwischen 1. Jänner und 31. Dezember 2022 eine Hochzeit oder eine eingetragene Partnerschaft in der Region zelebrieren, können mitmachen.

Latium macht zehn Millionen Euro locker

Die romantische Aktion lässt sich die italienische Region zehn Millionen Euro kosten. Ab sofort und noch bis Ende Jänner 2023 können sich Paare dafür bewerben, sofern der Fonds nicht zur Gänze ausgeschöpft ist. Wer sich anmeldet, kann bis zu fünf Rechnungen einreichen. Etwa von Eventveranstaltern, Kleidung, Veranstaltungsort, Catering, Blumen, Mietautos oder Fotografen in der Region. Möglich ist auch ein Zuschuss von bis zu 700 Euro zu den Kosten der Flitterwochen.

Davon profitiert aber nicht nur das Ehepaar – auch das Latium hat Vorteile, wenn sich Menschen in der Region das Ja-Wort geben. „Das Programm wird gebraucht, um einen Sektor, der in der Wirtschaftskrise stark gelitten hat, zu unterstützen“, erklärt Nicola Zingaretti, der Präsident der Region Latium.

Deutlicher Rückgang der Hochzeiten

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie – die mittlerweile schon mehr als zwei Jahre andauert – haben in Latium etwa 9.000 Paare geheiratet. Im Jahr 2019 waren es alleine 15.000 Menschen, die sich in der Region das Ja-Wort gegeben haben. Zum landesweiten Vergleich: Im ersten Jahr der Pandemie 2020 feierten Menschen in Italien rund 96.000 Hochzeiten. Das mag zwar viel klingen, ist aber dennoch um 47,4 Prozent weniger als im Jahr 2019.

Das Jahr 2021 begann bezüglich Hochzeiten sehr vielversprechend: Es gab eine Verdoppelung der Eheschließungen im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2020. Und dennoch reichte die Verbesserung nicht aus, um die Verluste aus dem Vorjahr auszugleichen. Das geht aus den Angaben des Statistikamts Istat hervor.