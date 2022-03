Selena Gomez hat am Sonntagabend einen ganz besonderen Auftritt bei den SAG-Awards hingelegt. Die Schauspielerin ging einfach ohne Schuhe auf die Bühne. Und das aus einem ganz bestimmten Grund!

Da staunte nicht nur ihr „Only Murders in the Building“-Kollege Martin Short.

Selena Gomez überrascht barfuß auf der Bühne

Am Sonntagabend wurden im kalifornischen Santa Monica die beliebten Screen Actors Guild Awards verliehen. Zahlreiche Celebritys schmissen sich für das Event in ihre elegantesten Kleider. So auch Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez. Obwohl die 29-Jährige in ihrer Abendrobe einfach bezaubernd aussah, stand sie diesmal nicht mit dem, was sie anhatte, im Mittelpunkt. Sondern mit dem, was sie eben NICHT anhatte!

Als sie gemeinsam mit „Only Murders in the Building“-Co-Star Martin Short einen Award verleihen sollte, stand die 29-Jährige glatt barfuß vor dem Publikum!

Zu sehen ist der ungewöhnliche Auftritt in der Live-Show unter anderem auf Twitter. „Was ist mit Selena Gomez‘ Schuhen passiert?“, fragt sich ein Journalist (während wir uns fragen: wer achtet bei Sels umwerfenden Kleid und einer 1 Mio. Dollar teuren Bulgari-Diamanten-Halskette noch auf fehlendes Schuhwerk?). Die Antwort, wie es zu dem Barfuß-Auftritt kam, folgte aber prompt auf Twitter.

Was ist mit ihren Heels passiert?

Ein Video, das auf dem Twitter-Account des Magazins Variety veröffentlicht wurde, zeigt einen holprigen Moment der Sängerin am Red-Carpet. Nachdem sie vor den Fotografen posiert hatte, stolperte die 29-Jährige in ihren Heels und fiel zu Boden! Verletzt hat sie sich Gott sei Dank nicht! Damit sich das Ganze bei der Preisverleihung aber nicht wiederholt, entschied sich Selina kurzerhand, ihre Louboutin-Heels einfach auszuziehen und barfuß auf die Bühne zu gehen.

Leave it to Selena Gomez to make even slipping on the red carpet look good https://t.co/7JzhcPAuQp pic.twitter.com/buTnCE8vJf — Variety (@Variety) February 28, 2022

Selena nimmt es gelassen

Auf Insta äußerte sich die Schauspielerin auch selbst zu dem Malheur. Zu mehreren Fotos von dem Abend schreibt sie: „Letzte Nacht war einfach magisch. Ich konnte meine Heels zwar nicht anbehalten, aber ich hab es geschafft, ein paar Selfies zu machen.“ Sie nimmt das Ganze also offensichtlich mit Humor. Und deshalb lieben wir Sel einfach!

Selena selbst war übrigens ebenfalls für einen SAG-Award nominiert. Gemeinsam mit ihren Kollegen Steve Martin, Jackie Hoffman, Jayne Houdyshell, Aaron Dominguez, Amy Ryan und Martin Short stand sie in der Kategorie „Bestes Schauspielensemble in einer Comedyserie“ zur Wahl. Der Award ging aber an den Cast von „Ted Lasso“.