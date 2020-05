Schlagenarlam in einem Modegeschäft in Vorarlberg! In Hohenems musste die Polizei ausrücken, weil sich eine Schlange in ein Geschäft verirrt und um einen Kleiderbügel gewickelt hatte.

Sie soll sehr aggressiv gewesen sein.

Schlange sorgt in Kleidergeschäft für Aufregung

In Vorarlberg musste die Polizei buchstäblich wegen einer langen Schlange an der Kasse eines Modegeschäfts ausrücken. Denn das Tier hatte sich in einen Kleiderladen in Hohenems verirrt. Wie die Polizei am Freitag berichtete, schlugen Mitarbeiter eines Geschäfts Alarm. Denn eine offenbar sehr große Schlange hatte es sich auf einem Kleiderständer gemütlich gemacht. Das Tier zeigte sich laut Beamten offenbar ziemlich aggressiv.

Am 20.05.2020 um 07.55 Uhr wurde die Polizeiinspektion Hohenems darüber informiert, dass eine größere Schlange in einem… Gepostet von Polizei Vorarlberg am Freitag, 22. Mai 2020

Ringelnatter sorgt für Polizeieinsatz

Nach Abklärung mit der Tierrettung stellte sich schließlich heraus, dass es sich um eine ungiftige Ringelnatter handelte. Die Natter war laut Angaben der Polizei ungewöhnlich groß. Als die Beamten versuchten das Tier einzufangen, reagierte es zuerst offenbar sehr aggressiv. Schließlich konnte die Ringelnatter jedoch beruhigt und mit einem Karton eingefangen werden. Die Beamten entließen die unerwünschte Kundin daraufhin wieder unbeschadet in ihren natürlichen Lebensraum beim Alten Rhein zurück in die Natur.