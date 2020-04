Wie Kylie Jenner nun in einem Instagram-Livestream ihrer Freundin Stassie Karanikolaou offenbarte, will sie offenbar auch selbst eine große Familie gründen und dem Beispiel ihrer Mama Kris Jenner folgen.

Denn wie sie jetzt verriet, will Kylie einmal Mama von sieben Kindern sein.

Babywunsch: Kylie Jenner will sieben Kinder

Trotz ihrer Trennung von Rapper Travis Scott scheint Kylie Jenner aktuell sehr glücklich zu sein. Vor allem ihre Tochter Stormi sorgt dafür, dass die junge Unternehmerin gerade nicht aus dem Strahlen kommt. Bei all der Freude, gibt es ja vielleicht schon bald Baby Nummer Zwei? Bisher ließ Kylie ihre weitere Familienplanung unkommentiert. Doch nun gab sie in einem Instagram-Livestream mit ihrer Freundin Stassie Karanikolaou erstmals nähere Details zu ihrer Babyplanung preis. Denn sie erzählt ganz offen, dass sie sich zahlreiche Geschwister für ihre Tochter Stormi wünsche. “Ich möchte sieben Kinder”, so die 22-Jährige. Trotz der großen Familienplanung komme eine Schwangerschaft in nächster Zeit erstmal aber nicht infrage. “Eine Schwangerschaft ist einfach kein Scherz. Es ist eine ernste Sache und es ist schwer, dafür bin ich noch nicht bereit“, so Kylie.

Trennung von Travis Scott

Seit Anfang des Jahres ist Kylie Jenner wieder Single. Nachdem sie sich von Rapper Travis Scott getrennt hatte, wurde den beiden immer wieder eine Beziehung nachgesagt. Und wie ein Insider erst kürzlich gegenüber Hollywood Life verriet, sollen die Unternehmerin und der Rapper aktuell eine Freundschaft Plus am Laufen haben. Für eine weitere Beziehung haben beiden laut der Quelle allerdings zu unterschiedliche Vorstellungen, was die Zukunft betrifft. Weitere Kinder mit Travis wird Kylie also vermutlich nicht mehr bekommen.