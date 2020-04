Großartige Neuigkeiten von Popstar Katy Perry. Die Sängerin ist derzeit hochschwanger und hat nun erstmals das Geschlecht ihres Babys verraten.

In einem Instagram-Posting verkündete die 35-Jährige, dass sie und ihr Verlobter Orlando Bloom ein Mädchen erwarten.

Katy Perry & Orlando Bloom bekommen eine Tochter

In ihrem Musikvideo zum “Never Worn White” gab Katy Perry Anfang März ihre Schwangerschaft bekannt. Seitdem sieht man die Sängerin auch öffentlich immer wieder mit Babybauch. Nun gibt es neue Baby-News der werdenden Eltern. Denn via Instagram verriet die 35-Jährige nun erstmals das Geschlecht des Babys. So teilte sie ein Bild ihres Verlobten Orlando Bloom mit ihren Fans. Auf seinem Gesicht ist dabei eine rosafarbene Kuchencreme zu sehen. Den süßen Schnappschuss ihres Liebsten kommentierte sie mit den Worten: “Es ist ein Mädchen”.

Die Sängerin selbst dürfte sich über das Geschlecht des Babys womöglich sogar noch mehr freuen als Orlando. Denn erst kürzlich verriet sie bei einem Auftritt beim Cricket-Finalspiel der Frauen-Weltmeisterschaft in Melbourne, dass sie sich ein Mädchen wünsche. Das Baby soll übrigens noch diesen Sommer zur Welt kommen.

Zweites Kind für Orlando Bloom

Seit 2016 sind Sängerin Katy Perry und Orlando Bloom ein Paar. Damals machten sie die Beziehung erstmals öffentlich. Doch nur ein Jahr später trennten sich die beiden. 2018 feierten sie schließlich ein Liebes-Comeback – inklusive Heiratsantrag zum Valentinstag. Im Sommer teilten sie ihren Fans allerdings mit, dass die Hochzeit erst 2020 stattfindet. Ein genaues Datum für die Hochzeit gibt es noch nicht. Diese muss nun vermutlich noch etwas warten. Der Schauspieler hat bereits einen achtjährigen Sohn aus seiner Ehe mit Model Miranda Kerr.