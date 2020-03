Erst kürzlich verkündete Katy Perry in ihrem Musikvideo zu “Never Worn White” ihre Schwangerschaft. Das Kind, das sie gemeinsam mit Orlando Bloom erwartet, soll bereits diesen Sommer das Licht der Welt erblicken.

Während eines Auftritts beim Cricket-Finalspiel der Frauen-Weltmeisterschaft in Melbourne, verriet die Sängerin nun, dass sie sich ein Mädchen wünscht.

Katy Perry will ein Mädchen bekommen

“Ich hoffe, es ist ein Mädchen.” Mit diesen Worten gewährte Katy Perry ihren Fans kürzlich neue und intime Einblicke in ihre Schwangerschaft. Während eines Auftritts beim Cricket-Finalspiel der Frauen-Weltmeisterschaft in Melbourne am Weltfrauentag (8. März), zeigte sie sich ehrlich und ungehemmt. Zudem heizte sie dem Publikum der Sportveranstaltung mit ihrer Performance ordentlich ein. Besonders beeindruckt waren die Fans der Sängerin von ihren tänzerischen Leistungen, da sie sogar in High Heels auftrat. Ob Perrys Wunsch nach einem Mädchen in Erfüllung geht, wird sich bald zeigen. Denn der Nachwuchs, den sie mit ihrem Verlobtem Orlando Bloom erwartet, soll bereits diesen Sommer zur Welt kommen.

Sie enthüllt Babybauch in Musikvideo

In ihrem Musikvideo zum Song “Never Worn White” enthüllte Katy Perry ihre Schwangerschaft, indem sie sich erstmals mit Babybauch zeigte. Der Nachwuchs ist nicht nur das erste Kind der Sängerin, sondern auch das erste aus der gemeinsamen Beziehung mit Orlando Bloom. Die beiden lernten sich im Januar 2016 bei der After Party der Golden Globes kennen. Seitdem sind sie unzertrennlich. Die Verlobung des Paares folgte am Valentinstag 2019. Vor seiner Beziehung mit Katy Perry war Orlando Bloom übrigens drei Jahre mit Model Miranda Kerr verheiratet. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Aber auch Perry wagte sich schon vor den Traualtar. Von 2010 bis 2012 war sie mit dem britischen Comedian Rusell Brand verheiratet.