Hand aufs Herz: Hast du dir schon jemals Gedanken darüber gemacht, wie du mit einfachen Dingen oder Ritualen deinen Alltag erleichtern kannst? Nope? Verständlich. Man nimmt sich oft vor, dass man sich am Wochenende mehr mit Selbstoptimierung, Ritualen oder Gewohnheitsänderungen beschäftigt und schwups kommt ein Video-Call mit der BFF, der Frühjahrsputz oder die tägliche Back-Session dazwischen. Somit vergessen wir die Dinge, mit denen wir uns eigentlich beschäftigen wollten, und erinnern uns erst wieder Wochen später daran. Wir nehmen euch diese Gedanken-Hin-und-Her ab und geben euch 5 Rituale mit auf dem Weg, die euren Alltag um einiges erleichtern:

1. Miracle Morning

Eine gute Morgenroutine kann dir dabei helfen einerseits Stresssituationen zu vermeiden, andererseits startest du bewusster, entspannter und produktiver in den Tag. Sounds great, oder? Da jeder Mensch ein individuelles Programm benötigt, überlege dir im ersten Schritt, was dir am Morgen gut tut und baue das gleich ein. Möchtest du endlich mehr Lesen? Brauchst du eine kurze Yoga-Session, die deinen Kreislauf in Schwung bringt? Oder reicht eine Tasse Tee mit der aktuellen Tageszeitung als Routine? Probier’s aus. 😁 PS: DO NOT PRESS THE SNOOZE BUTTON!

2. Beauty-Routine

Weniger ist oft mehr, aber nur etwas kaltes Wasser auf das Gesicht zu spritzen, genügt am Morgen leider nicht, und ja, auch wenn man tagsüber kein Make-Up trägt, sollte die Haut am Abend porentief gereinigt werden. Weshalb? Die morgendliche Reinigung ist wichtig, weil sich die Haut nachts von der täglichen Hautbelastung erholt! Damit die Haut nachts gut arbeiten kann, müssen am Abend also die Spuren des Tages weg. Man startet am Besten mit der Reinigungsmilch, danach entfernt man mit dem Tonic die übergebliebenen Hautschüppchen und last but not least sorgt die Nachtcreme für die pure Erholung. Die neue NIVEA Pure & Natural Pflegeserie ist der perfekte Begleiter für eure Tages- und Nacht Routine. Die Reihe enthält wertvolle Bio-Inhaltsstoffe wie Aloe Vera, Argan-Öl oder Grüntee – für natürlich schöne, gesund aussehende Haut. Good skin is always in! 💚

3. Meal Prepping

Ja genau, du hast schon richtig gelesen! Du kannst mit der Vorbereitung deiner Mahlzeiten nicht nur eine gewisse Routine in deinen Alltag integrieren, sondern auch wahre Wunder bewirken, wenn es um deine Vitalität und deine Heißhungerattacken geht. Natürlich musst du nicht am Sonntag für 4 oder 5 Tage vorkochen. Nein, nein! Am Anfang kannst du ja am Vorabend für den nächsten Tag vorkochen und deine Portionsgrößen immer weiter steigern und dann auch mal für mehrere Tage vorkochen. Spart nicht nur Zeit und Geld, sondern ist auch noch gesund und lecker. 😍🥦

4. Journaling …

… oder besser gesagt „Bullet Journaling“. Was das ist? Zu Beginn ist es ein leeres Notizbuch, das du komplett nach deinen Wünschen gestalten kannst und auch die genaue Verwendung liegt ganz bei dir: Ein Inhaltsverzeichnis, eine Monatsübersicht deiner Termine und eine Tagesübersicht deiner To-Do‘s sind hier grundlegende Elemente, um eine gewisse Strukturiertheit in dein Leben zu bringen. Alles andere bleibt dir überlassen! Schnapp‘ dir deine Filzstifte und male Skizzen, verwende es für deine Lieblingsrezepte oder bringe deine Gedanken zu Blatt. We <3!

5. Dress it up

Wie wäre es, wenn du dir dein #ootd für den nächsten Tag bereits am Vorabend zu Recht legst? So kommst du nie in die „Was soll ich bloß anziehen?“-Situation, vermeidest unnötigen Stress und sparst dir mindestens einige Minuten am Morgen. Ein weiterer Vorteil dieses neuen Abendrituals ist, dass du dir im Vorhinein bereits auf Instagram und Co jede Menge Inspo in Sachen Styles und Outfits holen kannst und das ein oder andere nice Styling in deinem Kleiderschrank entdeckst. Denn niemand von uns sieht gerne ungestyled oder zusammengewürfelt aus. 🙆‍♀️

