Der Revierkampf der Vögel auf dem Neufelder See sorgt gerade für einige Erheiterung im Internet.

Schwan gegen Ente – Der Revierkampf am Neufelder See

Am Wochenende kam es zu einem lustigen Revierkampf zwischen einem Schwan und einer Ente. Am Anfang scheint es so, als würde der Schwan die Ente aus seinem Revier verjagen wollen und damit auch Erfolg zu haben. Also 1:0 für den Schwan. Aber nichts da! Das ließ sich die Ente nicht gefallen und legte nach. Sie drehte den Spieß ganz einfach um und jagte den Schwan quer durch den See. Damit hat der anfangs dominierende Schwan wohl nicht gerechnet. Also Ente gut, alles gut? 😆