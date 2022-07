Diese Geschichte klingt unglaublich – und das im negativen Sinne. Die 23-jährige TikTokerin Hannah hatte nach der Geburt ihres Sohnes mit starken Schmerzen beim Sex zu kämpfen. Erst zwei Jahre später erfuhr sie, dass ihr die Ärzte einen sogenannten Husband Stitch verpasst hatten. Und das ohne ihre Zustimmung!

Auf TikTok teilt sie nun ihre Erfahrung.

Husband Stitch: TikTokerin teilt ihre Erfahrung

Habt ihr schon mal vom Husband Stich gehört? Dabei handelt es sich um eine äußerst umstrittene und kontroverse Praktik, bei der Frauen der Damm nach der Geburt enger zugenäht wird als eigentlich nötig. Ärzte, die das bis heute praktizieren, leben in dem Irrglauben, dass sie den Paaren dadurch ein erfüllteres Sexualleben bescheren würden, dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Die Frauen haben im Anschluss oft schreckliche Schmerzen beim Sex.

Eine Erfahrung, die leider auch die 23-jährige Hannah aus den USA machen musste. Sie erzählt in einem Video: „Bei mir wurde ein Husband Stitch durchgeführt, und das ohne meine Zustimmung.“ Auf TikTok schildert sie, dass sie nach der Geburt ihres ersten Kindes mit Schmerzen beim Sex zu kämpfen hatte. Und das zwei Jahre lang. Sie dachte, es sei völlig normal, dass sich Sex nach der Geburt anders anfühlt als zuvor. Erst, als sie vor kurzem dann ein TikTok-Video sah, in dem eine Frau erklärt, was ein Husband Stitch ist, ergab für Hannah dann „plötzlich alles Sinn“.

Hannah klagt über starke Schmerzen beim Sex

2019 brachte die 23-Jährige ihren Sohn auf einer Militärbasis im Krankenhaus in Alaska zur Welt. „Ich hatte bei meinem Sohn einen Riss zweiten Grades – das ist aber nichts Ungewöhnliches. Man muss dann allerdings genäht werden.“ Das war dann bei Hannah auch der Fall. Sie wurde am Damm genäht und konnte das Krankenhaus bereits nach wenigen Tagen mit ihrem Sohn verlassen. So weit noch alles total normal.

Sie fügt hinzu: „Ich ging zu meiner sechswöchigen Untersuchung nach der Geburt und sie sagten, dass alles gut aussah.“ Hannah bekam das Go der Ärzte und konnte wieder Sex mit ihrem Freund haben. Gesagt, getan – doch dann musste die Amerikanerin feststellen, dass der Sex alles andere als angenehm für sie war. „Mir ist aufgefallen, dass es extrem unangenehm und manchmal sogar echt schmerzhaft war, wenn wir Sex hatten.“

Als sie die Schmerzen ihrem Gynäkolegen schilderte, wurde ihr gesagt, dass es normal sei und dass ihre „Hormone aus dem Gleichgewicht geraten“ seien und sie nur „zusätzliche Gleitmittel“ verwenden müsse. Hannah erklärt in dem TikTok-Video: „Das war mein erstes Kind … Ich habe einfach den Vorschlag angenommen und dachte: ‚Okay, das muss normal sein.‘ Ich litt zwei Jahre lang unter den Schmerzen und Beschwerden.“

TikTokerin wird erneut operiert

Vergangenes Jahr erfuhr Hannah dann, dass sie wieder schwanger ist. Aufgrund der Schwangerschaft und eines Umzuges suchte die TikTokerin eine andere Gynäkologin auf. Während einer Kontrolluntersuchung fragt die Ärztin, ob Hannah denn „Probleme“ beim Geschlechtsakt hätte. Die 23-Jährige schilderte der Ärztin daraufhin ihr Leiden. „Die Gynäkologin sagte: ‚Ich weiß, warum du diese Probleme hast.'“ – Für die Gynäkologin war sofort klar: Bei Hannah wurde ein Husband Stitch durchgeführt! Die Öffnung zu ihrer Vagina war viel kleiner als sie sein sollte und es gab viel Narbengewebe. Hannah erklärte der Ärztin, dass sie niemand über einen Husband Stitch informiert hatte.

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes konnte das unnötige Narbengewebe aber dann entfernt werden. Seither hat Hannah keine Probleme oder Schmerzen mehr. Die junge Mutter möchte ihre Community nun warnen: „Es ist unglaublich, dass sowas ohne Zustimmung passiert! Echt erschreckend.“ Außerdem gibt sie ihren Followern den Tipp: „Wenn euch etwas seltsam vorkommt, geht zum Arzt. Und hört auf eurer Bauchgefühl.“