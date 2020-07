Du würdest gerne öfters mit hohen Schuhen ausgehen, doch die Schmerzen halten dich davon ab. Mit ein paar einfachen Tricks kannst du High-Heels unbeschwert tragen, ohne Schmerzen zu haben.

Die schönen High-Heels, die du dir einmal gekauft hast, stehen jetzt nur noch im Schrank herum. Denn du verbindest mit ihnen nur Schmerzen. Wir haben jetzt ein paar Tricks zusammengesucht, gegen schmerzende Füße bei hohen Schuhen:

Für trockene Verhältnisse sorgen

Besonders stark zum Reiben fangen Schuhe erst dann an, wenn die Haut nass wird, also wenn du zum Schwitzen anfängst. Deshalb ist es wichtig, die Füße so gut es geht trocken zu halten. Babypuder oder spezielle Fuß-Deos können dabei helfen, für trockene Verhältnisse zu sorgen.

Melkfett gegen das Aufscheuern

Manche Stellen sind besonders empfindlich. Wie zum Beispiel unter dem Knöchel oder am Zehen-Ansatz. Dort reiben die hohen Schuhe besonders gern. Aber da gibt es einen einfachen Trick: Reibe diese Stellen vor dem Tragen der High-Heels mit Melkfett oder einem anderen Fett sein. So verhinderst du das Aufscheuern.

Zehen mit Tape verbinden

Ein sehr beliebter Trick von Models ist, die Zehen mit Tape zu verbinden. Und das schon im Vorfeld, damit man die ganze Nacht in den Schuhen laufen kann. Das ist ganz easy: Du musst, vom großen Zeh aus gesehen, den dritten und vierten Zeh mit Verbandspflaster fest zusammenkleben. Das fühlt sich erstmal komisch an, aber sobald du im Schuh bist, wirst du das ganz schnell vergessen. Damit die kleine Schummelei unauffällig bleibt, solltest du zu hautfarbenem Verbandstape greifen – das gibt’s in jeder Drogerie oder Apotheke!

Danach: Ein warmes Fußbad gönnen

Wenn man die ganze Nacht durchgehend in High-Heels getanzt hat, dann ist es nicht verwunderlich, dass die Füße schmerzen. Da hilft dann nur eine Sache: Ein warmes Fußbad! Am besten, du fügst noch Ringelblumenöl, Rosmarin und Thermalsolesalz hinzu. Denn dann können sich deine Füße entspannen und du bist schon bereit für die nächste Tanzparty.