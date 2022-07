Manchmal soll es einfach nicht sein und auch die größte Liebe entpuppt sich als Reinfall. Diesen Sommer wartet auf so einige Sternzeichen eine recht schmerzhafte Trennung.

Besonders bei diesen Paaren könnte es schwierig werden.

Stier und Fische

Nachdem es bei dem Paar Stier und Fische schon ewig lange gedauert hat, bis sie endlich zueinander gefunden haben, kommt jetzt die bittere Erkenntnis. Es passt einfach nicht. Denn die Fische sind viel zu große Freigeister; die Stiere viel zu streng und geplant. Egal wie groß die Leidenschaft der beiden zu Anfang auch war, die grundlegenden Differenzen können einfach nicht beseitigt werden.

Aber es gibt auch gute Nachrichten. Denn sowohl die Fische als auch die Stiere erkennen, dass es keine schwierige Trennung sein muss, sondern man auch ganz friedlich getrennte Wege gehen kann. Und wer weiß – vielleicht reicht es dann ja doch für eine Freundschaft aus?

Jungfrau und Zwillinge

Die Trennung dieses Paares kommt wohl für niemanden im Freundeskreis überraschend. Denn in den vergangenen Wochen und Monaten gab es zwischen Jungfrau und Zwillinge immer nur Streit. Und zwar nicht über große, grundlegende Dinge, sondern über die winzigsten Kleinigkeiten. Der Grund: die Zwillinge kritisieren einfach zu viel und die eitlen Jungfrauen wollen sich diese Kritik einfach nicht mehr gefallen lassen.

Es wird also über alles diskutiert: Wer ist der schlechtere Verlierer, wer hat zuerst die Augen verdreht und wer hat die mieseren Freunde. Aber irgendwann eskalieren diese Diskussionen und beide erkennen, dass die Beziehung einfach keinen Sinn mehr macht. Nachdem aber sowohl die Jungfrau als auch die Zwillinge ziemlich temperamentvoll sind, ist die Trennung natürlich dementsprechend dramatisch. Tipp an alle Freunde des Paares: geht in Deckung, denn in den kommenden Wochen und Monaten wird es noch so einige öffentliche Schlammschlachten geben.

Skorpion und Löwe

Skorpion und Löwe dachten wirklich, dass sie die große Liebe gefunden haben. Umso schlimmer ist deshalb auch die Trennung, die bevorsteht. Denn beide waren sich so sicher, dass es klappen wird. Schließlich hatten beide die gleichen Interessen, die gleichen Ziele und einen ähnlichen Freundeskreis.

Aber genau hier lag das Problem: die beiden Sternzeichen waren sich einfach zu ähnlich. Es fehlte an Leidenschaft, an Überraschung und an dem gewissen Etwas. Aber obwohl ihnen beiden das jetzt schmerzlich klar wird; so richtig einsehen wollen sie es dennoch nicht. Es folgt also eine langes Hin und Her, inklusive großem Trennungsschmerz und zahlreichen Versöhnungen, die letztlich aber doch nur auf eine Art enden werden: in einer Trennung.