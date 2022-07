Nach dem Pärchenwinter steht der Sommer für viele vor allem für eines: Heiße Dates und jede Menge Abenteuer. Für manche ist der „Hot Girl Summer“ aber keine saisonale Sache, sondern ein Dauerzustand.

Denn diese Sternzeichen sind Langzeitsingles.

Stier

Der Stier ist extrem wählerisch. Er weiß ganz genau, was er sich von einem potenziellen Partner/ einer Partnerin wünscht und gibt sich nicht zufrieden, solange nicht jeder Punkt auf der Wunschliste erfüllt ist.

Doch diese Liste ist gespickt mit ziemlich hohen Ansprüchen und jeder Menge Voraussetzungen, die kaum jemand wirklich erfüllen kann.

Deshalb neigen die Stiere dazu, länger nach der nächsten Beziehung zu suchen, denn sie sind sich sicher: der Richtige/die Richtige ist da draußen. Und bis man dieser Person über den Weg läuft, kann man sich ja auch ein bisschen austoben.

Löwe

Löwen lieben das Single-Dasein. Denn als extrovertierte Menschen mögen sie es, laufend neue Leute kennenzulernen, auf extravagante Dates zu gehen und das Leben einfach in vollen Zügen auszukosten.

Sie stellen sich selbst immer als oberste Priorität und wollen um jeden Preis sicherstellen, dass sie alle ihre persönlichen Ziele erreichen und all das erleben, was auf ihrer Bucket List steht.

Durch diesen Fokus können Löwen auch gut alleine sein und ihr Leben ohne Beziehung gestalten.

Denn sei es eine Reise durch Europa, ein Umzug oder ein Jobwechsel: die Löwen sind immer selbstbewusst und haben ein so großes soziales Umfeld, dass sie eine feste Beziehung gar nicht brauchen, um sich geborgen zu fühlen. Ganz im Gegenteil: für viele Löwen wirkt eine Beziehung oft hindernd und einschränkend, weshalb sie das Dasein als Langzeitsingle bevorzugen.

Krebs

Als sehr emotionales Sternzeichen fällt es den Krebsen oft schwer, sich anderen vollkommen zu öffnen. Denn zu oft sind sie in der Vergangenheit verletzt worden, zu schmerzhaft sind die Erinnerungen an vergangene Dating-Fails. Da ist es dem Gewohnheitstier Krebs lieber, wenn er sich voll und ganz auf das konzentrieren kann, wovon er weiß, dass es ihn nicht enttäuschen: sich selbst. Krebse sind deshalb oft in ihrem Freundeskreis dafür bekannt, die Langzeitsingles zu sein, die immer wieder betonen: „Eine Beziehung brauche ich jetzt gerade einfach nicht!“

Das klingt zwar zuerst positiv und nach Selfcare, kann jedoch schnell die Konsequenz haben, dass sich die Krebse mehr und mehr isolieren. Liebe Krebse, ein kleiner Tipp: ihr müsst euch nicht Hals über Kopf in das nächste Liebesabenteuer stürzen, aber Selbstsabotage ist auch keine Lösung.