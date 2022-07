Nach dem langwierigen Gerichtsprozess gegen ihren Ex-Mann Johnny Depp, droht Amber Heard nun ein weiterer Rechtsstreit. Diesmal mit ihrer Versicherung. Denn diese weigert sich, einen Beitrag in Millionenhöhe an die Schauspielerin auszubezahlen.

Denn nach Ambers Verurteilung soll die Versicherungsfirma jetzt keine Verpflichtung darin sehen, die Summe freizugeben.

Amber Heard: Folgt jetzt ein Rechtsstreit mit ihrer Versicherung?

Selbst nach dem Urteil im nervenaufreibenden Verleumdungsprozess gegen Johnny Depp, wird es nicht ruhiger um Amber Heard. Denn jetzt meldet sich ihre Versicherung und möchte der 36-Jährigen keinen Cent ausbezahlen. Stattdessen reichte die Gesellschaft vergangenen Freitag Klage gegen die Schauspielerin ein, wie die Los Angeles Times berichtet. Das Unternehmen möchte laut dem Schreiben eine Entscheidung darüber erwirken, ob Heard nach dem Prozess überhaupt Anspruch auf das Geld ihrer Versicherung habe.

Offenbar handelt es sich dabei um einen Betrag in der Höhe von einer Million Dollar. Denn Amber hat zuvor eine Haftpflichtversicherung mit dieser Summe bei der New York Marine and General Insurance Co. abgeschlossen. Laut Polizze umfasst diese auch sämtliche Varianten von „unrechtmäßigem Verhalten“. Selbst der Fall einer Verleumdung sei mit eingeschlossen, wie die US-Zeitung berichtet. Doch es gebe eine Klausel, die verhindern könnte, dass die „Aquaman“-Darstellerin auch nur einen Cent der Summe sieht.

Versicherung weigert sich, Geld auszubezahlen

Laut Klageschrift, sehe das kalifornische Recht vor, dass „ein Versicherer nicht für einen Verlust haftet, der durch eine vorsätzliche Handlung des Versicherten verursacht wurde“. Und nachdem die Geschworenen Amber Heard für genau diesen Umstand für schuldig befunden haben, sieht die Versicherung nun keine Verpflichtung mehr, den Millionenbetrag auszubezahlen.

Wie die Los Angeles Times das Schreiben zitiert, möchte die Versicherungsgesellschaft noch mal genauer nachforschen. „Eine tatsächliche Kontroverse ist entstanden und besteht nun zwischen dem Kläger und Heard in Bezug auf die Pflichten und Verpflichtungen […]“, heißt es.

Für Amber keine guten Nachrichten. Schließlich lautete das Urteil, dass sie 8,5 Millionen Dollar Schadenersatz an ihren Ex-Mann Johnny Depp bezahlen müsse. Dazu sei sie jedoch nicht imstande, wie ihre Anwältin vor wenigen Wochen im TV erklärte. Doch möglicherweise muss Amber schlussendlich für kein Geld aufkommen, denn die 36-Jährige plant, gegen das Urteil in Berufung zu gehen.