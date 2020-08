Gutes Essen gehört zu einem guten Leben. Aber nicht immer hat man Lust oder Zeit, stundenlang in der Küche zu stehen und Rezepte nachzukochen. Gerade an heißen Sommertagen will man den noch heißeren Herd oder Ofen vermeiden.

Wir haben hier für euch 5 Rezepte, bei denen ihr keine oder nur wenig Hitze braucht. Ideal für die Sommermonate eben:

1. Türkischer Reissalat mit Gemüse

Ideal für die Erfrischung zwischendurch ist der türkische Reissalat. Er passt übrigens auch perfekt als Beilage für einen Grillabend mit euren BFFs. Und das sind die Rezepte für Salat und Dressing:

Das braucht ihr für den Salat

1 Yasmin Reis, ungekocht

1 Tasse Spitzpaprika

2 Frühlingszwiebeln

1 Dose Mais

6 Radieschen

125g Mozzarella oder Feta

1 Handvoll Oliven

Für das Dressing braucht ihr:

Saft einer Zitrone

2 EL Granatapfelsirup

2 Knoblauchzehen

1 EL Dill

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

1 Prise Paprikapulver

Den Reis einfach nach Packungsangabe kochen und mit Salz würzen. Auskühlen lassen, in eine Schüssel geben und mit den restlichen Zutaten vermengen. Für das Dressing einfach alle Zutaten gut miteinander verrühren und auf den Salat geben. Mahlzeit!

2. Limetten-Kokos-Eis

Für den perfekten Snack zwischendurch gibt es an heißen Sommertagen wohl nichts Besseres als Eis. Dafür muss man sich aber nicht unbedingt in der ewig langen Schlange bei der Eisdiele anstellen. Denn die kühle Leckerei kann man auch selbst zaubern. Für vier Portionen braucht man dafür:

400 ml Kokosmilch

2 EL Kokosflocken

Abrieb einer Limette

60 ml Limettensaft

60g Puderzucker

60 ml Milch

Um ein richtiges Eis am Stiel daraus zu machen, könnt ihr auch noch eine Glasur zubereiten:

200g weiße Schokolade

60g Kokosfett

wer möchte: gelbe Lebensmittelfarbe

Alle Zutaten für die Eiscreme in einen Mixer geben und zu einer Masse rühren. Dann die Masse auf vier Eis-Am-Stiel-Formen aufteilen, Stiele reingeben und für drei Stunden gefrieren lassen. Zwischenzeitlich kann man die weiße Schoko über einem Wasserbad zum Schmelzen bringen. Dann das Kokosfett und – wer sein Eis auch besonders limettig aussehen lassen möchte – auch die Lebensmittelfarbe hinzufügen. Damit man das Eis damit überziehen kann, muss die Glasur aber etwas abkühlen. Ideal ist hier eine Temperatur von 30 Grad Celsius. Danach kann man sie in ein Glas gießen und das Eis am Stiel darin eintunken. Zum Schluss zum Aushärten in den Tiefkühler geben.

3. Auflauf von Zucchini, Tomaten und Feta

Perfekt für einen schnellen Lunch am Balkon ist ein schneller Auflauf mit Tomaten, Zucchini und Feta:

1 Zucchini

1 kg Tomaten

400 g Feta

Basilikum

Kräutersalz

Pfeffer

Oregano

Das Gemüse und den Feta in Scheiben schneiden. Eine Auflaufform einfetten. Die Zutaten darin abwechselnd einschlichten, mit Gewürzen und Kräutern würzen und bei 180 Grad 20 Minuten in den Ofen geben.

4. Artischocke mit Soße

An heißen Tagen definitiv besser als Chips: Artischocke mit selbstgemachten Soßen. Der kleine Bissen zwischendurch ist außerdem auch ganz schnell zubereitet. Für den Hauptteil braucht ihr:

1 Artischocke

1/2 Zitrone in Scheiben

Meersalz

Die Artischocke putzen, Spitzen der Blätter und Stiel entfernen. Danach Wasser in einem großen Topf zum Kochen bringen. Salz, Zitronenscheiben und Artischocken dazugeben und etwa 30 bis 40 Minuten bedeckt kochen lassen.

Für die richtige Geschmacksentfaltung könnt ihr eine Knoblauch-Vinaigrette dazumachen:

60 ml Olivenöl

2 TL Senf

30 ml Weißwein-Essig

2 Knoblauchzehen

1 Handvoll Rucola

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

Knoblauch schälen und fein hacken. Rucola waschen und zupfen. Beides gemeinsam mit Senf, Essig und Wasser in ein hohes Gefäß geben und alles fein pürieren. Während des Pürierens langsam Öl dazugeben und Salz und Pfeffer hinzufügen. Fertig ist der Dip.

5. Nudelsalat

Der Klassiker unter den Sommer-Gerichten ist wohl ein schön kühlender Nudelsalat. Das braucht ihr für das schnelle Rezept:

500g Nudeln

3 Paprika

2 Jungzwiebeln

350g Mais

Basilikum-Pesto

3 große Tomaten

Rucola nach Belieben

Nudeln kochen, danach auskühlen lassen. Dann das Gemüse schneiden und gemeinsam mit Nudeln und restlichen Zutaten in einer Schüssel vermengen. Fertig!