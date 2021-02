OMG! Auf diesen Moment haben wir schon lange gewartet: Das Startdatum der dritten Staffel der Netflix-Serie “You” rückt scheinbar immer näher. Zumindest wenn es nach dem Twitter-Account “Netflix Updates” geht.

Dort wurde nun nämlich ein potenzielles Release-Date angeteasert. Allerdings handelt es sich dabei um einen Fan-Account.

3. Staffel “You”: Startdatum angeteasert

Fans können es kaum noch erwarten, bis sie endlich erfahren, wie die Geschichte von Joe Goldberg weitergeht und wer sein nächstes Opfer sein wird. Seit Monaten warten wir auf ein offizielles Startdatum der Serie. Jetzt gibt es erste Hinweise. Denn seit Tagen kursiert das Gerücht, dass die neuen Folgen im November 2021 ausgestrahlt werden. Zumindest ist sich der Twitter-Account “Netflix Updates” da sicher. Auf dem Fan-Account wurde nämlich folgendes Bild geteilt:

Netflix reagiert auf den Tweet

Fix ist an dem Datum aber leider nix. Denn leider ist “Netflix Updates” nur ein Fan-Account und kein offizieller Netflix-Kanal. Das stellte der Streaming-Dienst kurz darauf auch gleich selbst klar und reagierte auf den Tweet. “Wir lieben diese Fan Art” so die Antwort des offiziellen Netflix-Accounts auf das Gerücht. Wann genau die Fortsetzung der Serie rund um Joe Goldberg also offiziell erscheint, ist derzeit noch unklar. Vermutlich müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden.

LOVE this fan art! — Netflix (@netflix) February 9, 2021

Dass eine dritte Staffel kommt, ist allerdings fix! Das hat Netflix bereits Anfang letzten Jahres angekündigt. Die Dreharbeiten für zehn weitere Folgen sollen schon 2020 begonnen haben.