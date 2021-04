Gerade in schwierigen Zeiten brauchen wir alle eine große Portion Spaß und Ablenkung. Manche Menschen sind immer gut gelaunt und machen aus jeder noch so langweiligen Situation eine fette Party. Das kann am Sternzeichen liegen.

Denn mit diesen Tierkreiszeichen kann man den größten Spaß haben:

Löwe

Der Löwe ist extrem extrovertiert und liebt es, im Mittelpunkt zu stehen. Deswegen ist es auch er, der immer jede Menge Stimmung mitbringt, egal was man unternimmt. Weil das Sternzeichen von allen gemocht werden will, gibt es sich extra Mühe, dass jeder die Zeit seines Lebens hat, wenn er mit dem Löwen unterwegs ist.

Zwillinge

Zwillinge reden gerne und viel. Egal, ob sie dich schon ewig kennen oder gerade erst kennengelernt haben, mit ihrer großen Redekunst unterhalten sie einfach jeden. Sie sind sehr entspannte Menschen, mit denen man immer eine ausgelassene Zeit verbringen kann.

Schütze

Der Schütze liebt Abenteuer und probiert gerne neue Dinge aus. Deswegen ist auch jedes Treffen mit ihm unberechenbar. Aber genau das ist es, was die Zeit mit dem Schützen so wertvoll macht. Egal ob man einfach nur zu Hause sitzt oder einen spontanen Kurztrip einlegt: Mit dem Sternzeichen hat man einfach immer Spaß.

Waage

Die Waage hat ein extrem ausgeglichenes Wesen. Sie hasst es zu streiten, will sich aber auch nicht langweilen. Deswegen tut das Sternzeichen alles, um seinen Mitmenschen eine lustige Zeit zu bieten. Es möchte das Leben einfach genießen und Spaß haben und das wirkt sich auch auf seine Freunde aus. Immerhin ist Lachen ansteckend.

