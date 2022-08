Beim Musikhören, bei der Videowiedergabe oder beim Telefonieren: Es ist wohl nichts nerviger, als ein iPhone mit schlechter Soundqualität. Solltet ihr schon mal bemerkt haben, dass euer Smartphone irgendwie dumpf klingt, lohnt es sich einen Blick auf den Speaker zu werfen. Gerade in den schmalen Gittern kann sich über die Zeit viel Schmutz ablagern.

Wir verraten euch, wie ihr den Lautsprecher ganz einfach selbst reinigen könnt.

iPhone klingt leise & dumpf: Das ist zu tun

Habt ihr schon mal den Speaker eures iPhones gereinigt? So sehr man auch auf das geliebte iPhone aufpassen will, irgendwann nistet sich einfach Staub und Schmutz in den Lautsprechern ein. Das merkt ihr daran, dass der Sound zum Beispiel beim Telefonieren einfach nicht mehr so astrein klingt, wie beim Kauf. Aber auch beim Abspielen von Musik kann der Sound verzerrt und teils sogar gedämpft klingen. Wenn das der Fall sein sollte, könnt ihr folgendes tun!

Einstellungen überprüfen

Bevor ihr euch an den Speaker macht, solltet ihr zuallererst einmal eure iPhone-Einstellungen überprüfen. Unter „Töne & Haptik“ findet ihr den Schieberegler bei den Klingel- und Hinweistönen. Diesen sollte man mehrere Male hin- und herschieben, um den Klingelton in unterschiedlicher Lautstärke abzuspielen.

Ist der Ton nicht zu hören oder ist der Schieberegler ausgeraut, solltet ihr das iPhone von einem/r Fachmann/Fachfrau anschauen lassen. Klingt der Sound hingegen nicht klar, solltet ihr den Speaker mal genauer unter die Lupe nehmen. Eine Reinigung des Speakers kann nämlich Wunder bewirken.

Reinigung: Die No-Gos

Wichtig: ihr solltet nicht einfach drauflos putzen, denn bei der Reinigung gibt es einige Dinge zu beachten. Zum einen solltet ihr euer iPhone stets vorsichtig und ohne Reiniger putzen. Es handelt sich um ein technisches Gerät, das auf einige Reinigungsmittel empfindlich reagieren könnte. Generell solltet ihr darauf achten, dass keine Flüssigkeit in die Öffnung eindringt. Das gilt nicht nur für die älteren iPhone-Modelle, sondern auch für die Wasserdichten.

Zudem solltet ihr auf gar keinen Fall spitzen Objekte wie Zahnstocher, Pinzetten oder Büroklammern zur Reinigung verwenden. Es mag vielleicht verlockend wirken, den Dreck damit aus den kleinen Löchern zu holen. Doch das ist keine gute Idee, denn damit erhöht sich die Gefahr, die Ablagerungen weiter in das Gitter hineinzudrücken oder dieses zu beschädigen. Ein weiteres No-Go sind daher natürlich auch Druckluftgeräte oder Sprays! Auch diese könnten Staub nur noch weiter hineinpusten.

Reinigen mit feiner Bürste

Stattdessen könnt ihr euch eine kleine Bürste suchen. Am besten eignet sich dabei eine Kinderzahnbürste: Aber ganz wichtig dabei: Die Borsten der Zahnbürste sollten dünn und weich sein! Zudem schreibt Apple dazu auf der offiziellen Seite: „Achte darauf, dass die Bürste sauber und trocken ist“. Die Bürste sollte man in einem Winkel verwenden, sodass der Schmutz nicht weiter hineingepresst wird, sondern sanft herausgeputzt wird. Es eignen sich aber nicht nur Kinderzahnbürsten, sondern auch feine Malpinsel oder Puderpinsel. Danach sollte sich die Soundqualität enorm verbessern und die lästigen „Häää?“ oder „Wie bitte?“ bleiben euch beim Telefonieren in Zukunft erspart. 😉

