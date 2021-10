So praktisch diese kleinen kabellosen Kopfhörer auch sind, so eklig können sie werden, wenn sie verschmutzen. Damit eure Earpods immer schön gepflegt sind, zeigen wir euch hier ein paar Tipps, wie ihr sie auch wirklich sauber bekommt.

Damit befreit ihr die Gadgets nicht nur von Bakterien, sondern sorgt auch dafür, dass die Klangqualität möglichst lange erhalten bleibt.

So sollte man seine Earpods reinigen

Die kabellosen Kopfhörer sind sehr empfindlich, da sie eine sensible Technologie enthalten. Umso mehr sollte man also auch auf sie Acht geben und auf keinen Fall vergessen, sie zu reinigen. Denn durch den Schmutz, Staub und natürlich auch Ohrenschmalz können sich auch zahlreiche Bakterien bilden.

Doch um die Earpods nicht zu beschädigen, muss man auf ein paar Dinge achten und wirklich sehr vorsichtig sein. Regel Nummer Eins, die wohl jedem bekannt ist: Nicht unters laufende Wasser halten!

Die Oberfläche reinigen

Es passiert oft schneller als man denkt, dass die Oberseiten der Earpods dreckig werden. Sei es durch Make-up oder anderen Schmutz. Am besten, man verwendet ein Mikrofasertuch, das man vorher mit warmen Wasser feucht (nicht nass!) gemacht hat und reinigt die Oberfläche vorsichtig.

Die Öffnungen reinigen

Hier wird’s schon etwas komplizierter. Denn auch, wenn das jetzt etwas eklig (aber trotzdem menschlich!) ist, kommen wir nicht drum herum, dass sich in den Öffnungen der Earpods Ohrenschmalz ansammelt. Da dieser Schmutz meistens genau dort sitzt, wo Lautsprecher und Mikrofon eingebaut sind, heißt es hier: Besonders vorsichtig sein! Wenn sich also bereits hartnäckiger Dreck angesammelt hat, dann tränkt man am besten ein Wattestäbchen ganz leicht in einer Flüssigkeit mit Isopropylalokohol – bekommt man übrigens in der Apotheke. Dadurch lösen sich die Rückstände nahezu von selbst.

Aber Achtung: Das Wattestäbchen sollte auf keinen Fall tropfnass sein. Und auch Wasser eignet sich in diesem Fall nicht ganz so gut, da man hier wirklich eine Flüssigkeit wählen sollte, die möglichst schnell lufttrocknet. Und bei sehr hartnäckigen Fällen kann man den Dreck auch mit einem feinen Pinsel entfernen und anschließend alles desinfizieren.

Polster reinigen

Einige Earpods haben zusätzlich noch ein Polster-Cover. Auch das sollte man auf die richtige Art und Weise sauber machen. Empfehlenswert ist eine flüssige Mischung aus 1 Teelöffel Flüssigwaschmittel und einer Tasse Wasser (250 ml). Dann die Polster von den Kopfhörern entfernen und ein fusselfreies Tuch mit der Flüssigkeit befeuchten und den Schmutz entfernen. Um auch jegliche Rückstände des Reinigungsmittels loszuwerden, sollte man die Polster mit einem eigenen mit Wasser angefeuchteten Tuch abwischen. Anschließend mindestens einen Tag trocknen lassen, bevor man die Polster erneut verwendet.

Die Hülle reinigen

Auch hier kann man den Schmutz entweder mit einem feuchten Mikrofasertuch oder mithilfe von Isopropylalokohol entfernen.