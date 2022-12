Eine verletzte Katze ist in der Türkei selbstständig in die Notaufnahme eines Krankenhauses gehumpelt. Dort hat das Tier dann so lange gewartet, bis sich ein Krankenpfleger um sie gekümmert hat.

Aufnahmen der Sicherheitskameras zeigen das kuriose Verhalten des Vierbeiners.

Verletzte Katze sucht von alleine Krankenhaus auf

Da soll noch einmal jemand sagen, Katzen wären keine schlauen Lebewesen! Das Krankenhauspersonal in der türkischen Stadt Bitlis hat kürzlich einen ganz speziellen Fall erlebt. Denn plötzlich humpelte eine offensichtlich am Bein verletzte Katze durch die Notaufnahme und nahm anschließend auf einem der Stühle im Wartebereich Platz. Dort rollte sie sich dann an ein und wartete darauf, bis jemand sie behandelt.

Ein Tier fällt in einem Krankenhaus für Menschen natürlich auf – also hat sich einer der Krankenpfleger, die schwarz-weiß gestreifte Mieze mal genauer angesehen. Als er sie hochgehoben hat, bemerkte er, dass ihr Bein gebrochen war. Um sie von ihren Schmerzen zu befreien, verband er das Hinterbein der Katze schließlich und bastelte mit einem Holzstapel und einer Mullbinde eine Art Schiene. So konnte der Vierbeiner das verletzte Bein entlasten.

Aufnahmen der in der Notaufnahme angebrachten Sicherheitskameras zeigten schließen das kuriose Verhalten der Katze. Hier könnt ihr das Video sehen.

Tier zeigt sich dankbar für Behandlung

Es wirkt so, als hätte die Katze ganz genau gewusst, dass sie sich in einem Krankenhaus befindet und der Pfleger ihr helfen wird. Denn während der Behandlung blieb sie seelenruhig und ließ alles über sich ergehen. „Ich habe die Katze eine Weile überwacht“, berichtet der Mitarbeiter gegenüber der türkischen Zeitung Enson Haber. Besonders auffällig: Als sie fertig war, spazierte sie wieder ganz entspannt aus der Tür.

Auch der Chefarzt der Klinik meldete sich daraufhin zu Wort. „Vor zwei Tagen ist in unserem Krankenhaus eine erfreuliche Sache passiert. Unser Notaufnahme-Krankenhauspersonal hat eine humpelnde Katze behandelt und sie in die eigene Obhut genommen“. Und dafür zeigt sich das Tier, das von den Mitarbeiter:innen liebevoll „Davşo“ getauft wurde, auch sehr dankbar. Denn seither stattet die Katze dem Personal im Krankenhaus gelegentlich einen Besuch ab und lässt sich streicheln.