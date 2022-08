Es gibt Lebensmittel, die rauben uns buchstäblich den Schlaf. Aber nicht deshalb, weil wir ununterbrochen daran denken müssen, wie lecker sie sind. Nein, viel eher können wir nicht schlafen, wenn wir sie kurz vor dem Schlafen zu uns nehmen.

Diese Nahrungsmittel solltet ihr deshalb vielleicht nicht so oft vor dem Schlafen essen.

Lebensmittel können uns den Schlaf rauben

Manchmal, da wälzen wir uns nachts im Bett hin und her. Wir kommen einfach nicht zur Ruhe. Wie ihr bestimmt wisst, kann vieles hinter unserer Schlaflosigkeit stecken. Unsere Schlafqualität und Einschlafzeit wird von vielen unterschiedlichen Faktoren beeinflusst.

Doch wusstet ihr, dass auch einige Nahrungsmittel dafür verantwortlich sein können? Hier sprechen wir aber nicht etwa von koffeinhaltigen Lebensmitteln wie Kaffee oder Tee. Viel mehr sprechen wir von für uns vermeintlich unschuldigen und gesunden Nahrungsmittel.

Diese Lebensmittel solltet ihr vor dem Schlafen meiden

Diese Nahrungsmittel also vor dem Schlafengehen am besten vom Speiseplan streichen.

1. Rohkost

Tomaten, Blattsalat und Karotten – was soll da denn schiefgehen? Einiges sagen wir euch. Kurz vor dem Zubettgehen, belastet rohes Gemüse unsere Verdauung, denn sie haben einen sehr hohen Anteil an Ballaststoffen, die in unserem Darm bei der Verdauung Gase entstehen lassen. Die Folge sind Blähungen und Darmkrämpfe, die uns den erholsamen Schlaf verwehren können.

2. Schokolade

Ohh jaaa, leider bringt uns auch unser Lieblings-Nahrungsmittel um den Schlaf. Das liegt unter anderem am in der Kakaobohne enthaltenen Theobromin. Dieses weist eine ähnliche organische Struktur auf wie Koffein und wirkt anregend. Auch die „gesündere“ dunkle Schokolade ist keine Lösung. Denn weil in dunkler Schokolade der Anteil an Theobromin sogar noch höher ist, ist der anregende Effekt hier stärker.

3. Lakritze

Ja, auch Lakritze reiht in die Liste der Nahrungsmittel ein, die wir vor dem Schlafen nicht essen sollten. Die aus der Süßwurzel bestehende Süßigkeit kann unseren Blutdruck hochtreiben. Gerade beim Einschlafen ist ein erhöhter Blutdruck nicht gerade förderlich.

4. Scharfe Gerichte

Ein australisches Forscherteam untersuchte in einer Studie den Zusammenhang zwischen scharfem Essen vor dem Schlafengehen und Schlafstörungen. Tatsächlich konnten die Proband:innen, nachdem sie Senf oder Tabasco zu sich genommen hatten, nicht einschlafen oder wurden in der Nacht von Albträumen geplagt. Die Wissenschaftler erklärten dieses Phänomen folgendermaßen: Das Alkaloid Capsaicin, welches in Chili und Co. enthalten ist, veränderte die Körpertemperatur der Proband:innen. Die Veränderung der Körpertemperatur kann dazu führen, dass die Schlafqualität leidet (ähnlich wie bei Fieber).

5. Knoblauch

Auch Knoblauch ist eigentlich gesund. Doch vor dem Schlafen ist von der Knolle jedenfalls abzuraten. Ihr habt es bestimmt schon selbst einmal gemerkt. Das Lauchgewächs bläht uns nämlich auf und macht uns einfach nur extrem durstig. Der Durst und der Blähbauch bringt viele Menschen dann dazu, schlecht zu schlafen.

6. Ingwer

Ingwer ist gesund – das steht außer Frage. Die kleine Knolle überzeugt mit vielen positiven Eigenschaften. Doch die sogenannten Scharfstoffe vom Ingwer, die unseren Stoffwechsel ankurbeln, garantieren uns nicht gerade eine erholsame Nacht.