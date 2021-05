In der vergangenen GNTM-Folge kämpften die Nachwuchsmodels um den Einzug ins Halbfinale. Doch für Liliana ist das Model-Abenteuer vorbei. Sie konnte Heidi Klum und Gastjuror Wolfgang Joop am wenigsten überzeugen.

Kandidatin Soulin hingegen erntet viel Lob von dem Modedesigner. Sie ergattert sich sogar einen Job bei ihm.

GNTM-Kandidatin Liliana ist raus

Dieser Rauswurf in der vergangenen GNTM-Folge war wohl eine Überraschung für alle Zuseher. Die Nachwuchsmodels mussten bei einem Shooting bei minus 10 Grad überzeugen und einen Walk inklusive Tanzeinlage mit Tänzern von “Magic Mike” meistern. Doch Kandidatin Liliana konnte mit ihrer Performance in dieser Woche wohl nicht überzeugen. Heidi Klum und Gastjuror Wolfgang Joop sind sich einig: Sie muss kurz vor dem Halbfinale gehen. Sie habe so viele Chancen bekommen, sei aber nie richtig bei der Sache gewesen, sagt Heidi Klum über die 21-Jährige. Die anderen Nachwuchsmodels konnten es kaum glauben. Immerhin zählte die Kandidatin bisher zu den absoluten Favoriten und kam auch bei den Castings gut an. Mit dieser Entscheidung stehen jetzt sechs Kandidatinnen im Halbfinale: Romina, Dascha, Soulin, Alex, Yasmin und Ashley.

Wolfgang Joop ist begeistert von Soulin

Die absolute Gewinnerin der vergangenen GNTM-Folge war eindeutig Soulin. Denn sie konnte sich einen Job bei Gastjuror und Designer Wolfgang Joop sichern. “Ich muss dir ein großes Kompliment machen. […] So perfekt hat niemand diesen Look rübergebracht. Ich hoffe, dass du diesen Weg weiter so entschlossen gehst wie du hier posierst. Wirklich fantastisch”, sagt der 76-Jährige zu dem Nachwuchsmodel. Auch beim finalen Walk, bei dem die Kandidatinnen mit “Magic Mike”-Tänzern performen mussten, war der Designer von Soulins Auftritt begeistert. Kaum verwunderlich bekommt das Nachwuchsmodel ein Foto von Heidi und darf ins Halbfinale einziehen. Ob sie schlussendlich sogar den Titel “Germany’s Next Topmodel” tragen wird?

