“2 Broke Girls”-Fans aufgepasst! Kat Dennings und Musiker Andrew W.K. sind verlobt. Die Schauspielerin hatte die Beziehung erst vor einer Woche öffentlich gemacht.

Wie lange das Paar aber tatsächlich schon zusammen ist, ist nicht bekannt. Dennoch sind viele Fans überrascht von der Blitz-Verlobung.

Kat Dennings hat sich verlobt

Kat Dennings schwebt auf Wolke 7. Erst vor kurzem bestätigte die “2 Broke Girls”-Darstellerin, dass sie und Musiker Andrew W.K. ein Paar sind. Seither postete die Schauspielerin immer wieder romantische Bilder mit ihrem Freund in den sozialen Medien. Jetzt die große Nachricht: Sie ist verlobt! Das verkündete die 34-Jährige via Instagram. In ihrem neuesten Posting zeigt die Schauspielerin ihren Verlobungsring. Auf dem ersten Bild ist der riesige Klunker zu sehen. Auf dem zweiten Schnappschuss liegen sich die frisch Verlobten in den Armen, während das dritte Foto Kat überglücklich mit ihrem Ring zeigt. “Es macht mir nichts aus, wenn ich es tue”, schreibt Dennings zu ihrem Posting und zeigt damit wieder einmal den Humor, den Fans so sehr an der Schauspielerin lieben.

Gratulationen zur Blitz-Verlobung

Erst vor einer Woche hatte das Paar seine Beziehung öffentlich gemacht. Seit wann die beiden wirklich zusammen sind, ist nicht bekannt. Dennoch kommt die Verlobung für die meisten Fans doch ziemlich überraschend. “Mann, ging das schnell”, schreibt etwa ein User unter das Posting, auf dem Kat Dennings ihren Verlobungsring zeigt. Auch viele andere Fans wundern sich über die Blitz-Verlobung. Dennoch wünschen sie dem Paar alles Gute für die Zukunft. Und auch Stars reagieren auf die News. So gratuliert etwa Schauspielerin Brenda Song zur Verlobung und “Teen Wolf”-Star Shelley Hennig schreibt unter das Posting: “Unsere Familie wächst”. Kat Dennings spielte mit ihr gemeinsam in der Serie “Dollface”.