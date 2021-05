Manchen Menschen liegt das Flirten einfach im Blut. Sie versprühen schon mit ihrer Ausstrahlung einen unglaublichen Charme und müssen sich bei Dates nie besonders anstrengen, um ihr Gegenüber von sich zu überzeugen.

Denn diese drei Tierkreiszeichen sind wahre Meister im Flirten:

Zwilling

Zwillinge sind besonders kommunikative und soziale Menschen. Es macht ihnen einfach Spaß neue Leute kennenzulernen und mehr über sie zu erfahren. Deshalb sind sie auch echte Meister im flirten. Sie zaubern ihrem Gegenüber einfach gerne ein Lächeln ins Gesicht und werfen mit Komplimenten einfach so um sich. Da sie aber immer sehr offenherzig sind, wirkt Flirten bei Zwillingen auch nie gezwungen, sondern wie das Natürlichste auf der Welt. Allerdings ist dieses Sternzeichen auch sehr wählerisch. Nur selten schafft es eine Person über das erste Date hinaus.

Löwe

Der Löwe ist der geborene Flirter. Er liebt es, um die Aufmerksamkeit von anderen Menschen zu kämpfen und mit seiner Art schafft er es meistens auch. Ein kleines Kompliment hier, eine freche Bemerkung da – Es scheint fast schon so als hätte er das Flirten erfunden. Mit intensivem Blickkontakt und seiner lockeren Art schafft er es, dass sich sein Gegenüber innerhalb von Sekunden in ihn verknallt. Allerdings hört sich der Löwe auch sehr gerne selbst reden und lässt seinem Date nur selten die Chance, zu Wort zu kommen.

Widder

Der Widder ist voller Leidenschaft und ein sehr sozialer Mensch. Diese Eigenschaften machen es ihm sehr leicht zu flirten. Denn er schafft es einfach jeden in seinen Bann zu ziehen. Wer auf einem Date mit einem Widder ist, fühlt sich unglaublich wohl und will einfach nicht das es endet. Denn er bringt eine Leichtigkeit in das Gespräch. Sobald es zwischen den beiden gefunkt hat, gibt der Widder dann aber so richtig Gas. Seine leidenschaftliche und romantische Ader kommt zum Vorschein und er trägt sein Gegenüber auf Händen.

Waage

Die Waage umgibt eine unglaublich erotische Aura, die jeden in seinen Bann zieht. Dabei strengt sich das Sternzeichen nicht einmal großartig an, um neue Menschen kennenzulernen. Dennoch ist sie ein wahrer Meister im Flirten. Ihre selbstbewusste und fröhliche Art verzaubert einfach jeden, der mit ihr spricht. Meistens verliert die Waage aber schnell wieder das Interesse an ihrem Gegenüber, denn sie braucht viel Leidenschaft und Action beim Flirten. Mit einem klassischen Anmachspruch kann man bei diesem Sternzeichen deshalb nicht punkten.