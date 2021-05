Eine Beziehung ist nicht immer einfach. Aber manche Menschen passen einfach ganz und gar nicht zusammen und streiten sich wegen den kleinsten Kleinigkeiten.

Diese Tierkreiszeichen-Paare passen einfach nicht zueinander:

Widder und Stier

Sowohl Widder als auch der Stier sind sehr sture Menschen. Genau deshalb ecken sie in Beziehung immer wieder an. Und wenn diese Sternzeichen einmal streiten, wird keiner von beiden eingestehen, falsch zu liegen. Beide verlangen vom jeweils anderen eine Entschuldigung, keiner von ihnen wird sie geben. Deshalb passen Widder und Stier einfach nicht zusammen.

Steinbock und Zwilling

Zwillinge sind freiheitsliebend und leben gerne einfach in den Tag. Sie wollen keine großen Pläne schieden und denken auch nur ungern über die Zukunft nach. Ganz im Gegenteil zum Steinbock. Denn der ist ein echter Profi im Listen schreiben und Pläne schmieden. Wenn es nach ihm gehen würde, würde er jeden Tag bis ins kleinste Detail durchgeplant haben. Diese gegenteiligen Eigenschaften sorgen in einer Beziehung immer wieder für Zündstoff und heftige Diskussionen.

Wassermann und Krebs

Der Krebs ist ein echter Familienmensch. Er würde sich am liebsten sofort ein Haus mit Garten kaufen und viele Kinder haben. In Ruhe und Frieden ein normales Leben führen, das will der Krebs unbedingt. Der Wassermann hingegen fühlt sich in einer Beziehung schnell eingeengt, braucht viel Freiheit und liebt Abenteuer. Da passt eine klassische Familienplanung nicht sonderlich gut dazu. Deshalb passen diese Sternzeichen auch ganz und gar nicht gut zusammen. Denn sobald die Zukunft ein Thema wird, treffen hier Welten aufeinander.

Löwe und Skorpion

Löwe und Skorpion sind zwei sehr dominante Persönlichkeiten. Sie wollen beide immer das Sagen haben und manipulieren gerne Menschen in ihrem Umfeld. Als Freunde sind die beiden zusammen nahezu unschlagbar, doch in einer Beziehung eine absolute Katastrophe. Denn zwei so dominante Persönlichkeiten ecken oft an und, wenn sie streiten, eskaliert es total.