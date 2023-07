Die Anhänger von Charles Manson – auch bekannt als Manson Family – töteten in seinem Auftrag im Jahr 1969 insgesamt sieben Menschen. Leslie Van Houten – eine ehemalige Anhängerin – wurde jetzt aus dem Gefängnis entlassen.

Sie war 53 Jahre lang hinter Gittern.

Charles Manson Anhängerin: Mordfall 1969

Die Geschichte von Charles Manson und der Manson Family ist wohl eine der bekanntesten True-Crime-Geschichten, die international immer wieder aufgegriffen werden. Denn Manson mischte sich 1969 unter die Elite Hollywoods und versammelte gleichzeitig einige junge Frauen und Männer als Anhänger:innen seiner Sekte. Eine Gruppierung, die Manson zu einem Zweck benutzte: Morde.

Denn Manson wies seine Anhänger:innen unter anderem an, am 8. August 1969 in das Haus von Sharon Tate und ihrem Ehemann Roman Polanski einzudringen. Sharon Tate war hochschwanger, als die Mitglieder der Manson Family in ihr Haus einbrachen und sie brutal ermordeten. Polanski war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause; die hochschwangere Sharon verbrachte den Abend mit ihren Freunden Jay Sebring, Abigail Folgler und Wojciech Frykowski. Auch Steven Parent war auf dem Grundstück. Sie alle wurden von Mitgliedern der Manson Family auf brutale Weise getötet.

„Bewährungsaufsicht“ nach mehr als 50 Jahren

Eine der Anhängerinnen von Charles Manson war Leslie Van Houten. Die heute 73-Jährige war zwar nicht an der Ermordung von Sharon Tate beteiligt, jedoch an jener des Geschäftsmannes Leno LaBianca und seiner Ehefrau Rosemary. Gemeinsam mit anderen Anhänger:innen tötete sie die beiden nur einen Tag nach Sharon Tates Ermordung in deren Villa. Mit nur 19 Jahren war sie die jüngste Beteiligte. Laut „NBC News“ stach sie mindestens 14 Mal auf Rosemary ein. Eine Tat, für die sie vor Gericht zu lebenslanger Haft verurteilt wurde.

Mehr als fünf Jahrzehnte war die Frau daraufhin im Gefängnis. Seit 2016 gab es immer wieder Bemühungen um ihre Freilassung. Fünfmal versuchte eine Bewährungskommission, die Freilassung zu erwirken; sie wurde jedoch immer abgelehnt. Jetzt wurde allerdings beschlossen, dass Van Houten tatsächlich freikommt. Am Dienstag (11. Juli 2023) wurde die heute 73-Jährige schließlich unter „Bewährungsaufsicht“ freigelassen.

„Eine enttäuschende Entscheidung“, betont der Gouverneur des zuständigen Bundesstaats Kalifornien – Gavin Newsom. Er könnte jetzt noch das Oberste Gericht mit einbeziehen, um gegen die Freilassung vorzugehen, betonte laut Medienberichten jedoch, dass er die Entscheidung nicht anfechten werde.

Von den am Doppelmord beteiligten Personen ist Van Houten übrigens die einzige, die jetzt frei ist. Die Mittäterin Susan Atkins starb im Jahr 2009 an Krebs, Charles Manson verstarb acht Jahre später ebenfalls im Gefängnis. Die einzige weitere noch lebende Mittäterin – Patricia Krenwinkel – ist derzeit aber noch in Haft.