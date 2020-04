Sie schreiben immer gute Noten, lernen sogar am Samstagabend und vor einem Test sind sie so gut wie nie zu erreichen. Manche Sternzeichen sind einfach besonders ehrgeizig und wollen auch in der Schule und im Studium die besten sein.

Sie sind einfach wahre Streber:

Stier

Der Stier ist sehr zielstrebig und will um jeden Preis Klassenbester sein. Steht ein großer Test an, vernachlässigt er seine Freunde wochenlang. Er lernt und lernt und lernt und vergisst oft dabei, dass es noch andere Dinge im Leben gibt. Zudem tut sich der Stier sehr schwer, auf Verständnis zu lernen und lernt deshalb den ganzen Stoff immer auswendig. Das braucht Zeit. Die harte arbeitet spiegelt sich aber in seinen Noten wider. Denn das Sternzeichen ist ein Einser-Schüler.

Jungfrau

Egal wie schwierig es gerade ist, für die Schule oder das Studium zu lernen: Nichts hält die Jungfrau vom Strebern ab. Sie will unbedingt gute Noten schreiben und macht sich dafür sogar jeden Tag einen eigenen Lernplan. So kann sie ganz einfach den Überblick über ihre Ziele behalten und lernt ohne Probleme jeden Unterrichtsstoff. Die Jungfrau ist dabei so gut im Merken von neuer Information, dass sie auch ihren Mitschülern Nachhilfe gibt.

Zwilling

Der Zwilling ist eigentlich ein sehr soziales Sternzeichen, steht aber eine wichtige Prüfung an, kann es schon sein, dass er sich komplett von seinen Freunden zurückzieht. Er hat nämlich große Angst davor, durchzufallen und möchte ein Versagen um jeden Preis verhindern. Manchmal übertreibt er es aber mit dem Strebern und ist am Ende so nervös und verwirrt, dass er den gesamten mühsam gelernten Stoff wieder vergisst.