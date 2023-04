Im hektischen Alltag vergessen wir oft unsere wirklichen Sehnsüchte und Träume. Deine persönliche Herzenszahl verrät dir deine Bestimmung und kann dich wieder auf den richtigen Weg bringen. Dein Name ist der Schlüssel. Wir zeigen dir, wie du deine Herzenszahl berechnest und was sie bedeutet.

Deine Herzenszahl zeigt dir deine ursprünglichen Motivationen und Ziele auf.

So errechnest du deine Herzzahl

Mithilfe von Zahlen und Daten analysiert die Numerologie, wie es in unserem Innersten aussieht. Die Herzenszahl sagt dir die Bestimmung deines Herzens. Deine persönliche Herzenszahl kannst du über deinen Vor- und Zunamen ermitteln. Am besten, du schreibst dazu deinen Namen auf ein Blatt Papier. Dann schau dir die Vokale (a,e,i,o,u) in deinem Vor- und Nachnamen an und notiere sie dir nochmal in einer extra Zeile. Diesen Vokalen wird dann folgender Wert zugeordnet: A=1, E=5, I=9, O=6, U=3. Am Ende wird dieser addiert. Dabei kommt meist eine zweistellige Zahl heraus, die du bis zu einer 1-stelligen Summe addierst. Die finale Summe liegt zwischen 1 und 9. Alles klar? Nicht ganz – dann haben wir hier noch ein Beispiel für dich:

Name: Martina Muster

Die Umlaute: A, I, A und U, E

Den Werten zugeordnet: A=1, I=9, A=1, U=3, E=5.

Quersumme bilden: 1 + 9 + 1 + 3 + 5 = 19

Summe addieren: 1 + 9=10

Summe addieren: 1 + 0=1

Ergebnis: Die Herzenszahl ist die 1

Finde nun heraus, was deine Herzenszahl über dich verrät.

Herzenszahl 1

Du bist die geborene Chefin und strotzt nur so vor Selbstvertrauen. Allen voran steht dir deine Unabhängigkeit. Der 9-to-5-Job ist daher nicht so dein Ding. Vermutlich bist du als FreiberuflerIn tätig oder bastelst bereits an einem Start-up. Deine Furchtlosigkeit wirkt auf andere auch arrogant. Es kann auch sein, dass du dich selbst manchmal überschätzt oder von anderen denselben Drive wie von dir erwartest. Vergiss nicht, ein Teamplayer zu sein. Dann wird deiner Bestimmung zu führen und die Welt zu verändern nichts mehr im Weg stehen.

Herzenszahl 2

Freunde schätzen deine herzliche und einfühlsame Art. Generell magst du es gern harmonisch, in Beziehungen auch romantisch. Hoch stapeln ist nicht deine Sache. Viel lieber ist dir der gelungene Austausch mit Anderen. Auch im Job gehst du auf, wenn du anderen helfen kannst. Um weiterzukommen, steht dir dein Bedürfnis nach Harmonie dabei oft im Weg. Es würde dir nicht schaden, deine Komfortzone öfter zu verlassen und an deinem Selbstvertrauen zu arbeiten. Vertraue darauf, wie viel Kraft du durch deine Intuition, deine tolle Art und deine Menschenkenntnis hast.

Herzenszahl 3

Du bist ein ziemlich kreativer Kopf. Deine Welt ist bunt, extrovertiert und auch etwas eigen. Langeweile gibt es bei dir nicht. Inspiration findest du überall. Du gehst stets mit offenen Augen und Herzen durch die Welt. Der perfekte Job ist für dich ein Ort wo du deine zahlreichen Ideen kanalisieren kannst, zum Beispiel im Kreativbereich oder vielleicht hast du auch einen Podcast. Du bist konfliktscheu und wirkst manchmal auch etwas zerstreut. Deine Mitmenschen sind von deiner übersprudelnden Art auch manchmal überfordert. Dann lohnt es sich einen Gang runter zu schalten, meditieren, tief durchzuatmen und von neuem zu beginnen. Denn am besten geht es dir, wenn du im Gleichgewicht bist.

Herzenszahl 4

Als vier stehst du gern mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Geld, ein komfortabler bis luxuriöser Lebensstil ist für dich eine Möglichkeit, dich sicher zu fühlen. Organisiert und fleißig arbeitest du dich dabei konsequent an die Spitze. Auch im Privaten willst du alles! Dein Ehrgeiz könnte es dir erschweren, eine gute Work-Life-Balance zu finden. Versuche im Job nicht zu sehr auf Erfolg zu setzten. Suche dir vielmehr einen Karriereweg, der dich erfüllt und dir Spaß macht. Anderen gegenüber bist du oft misstrauisch. Wer dich kennt, findet in dir aber eine BFF zum Pferde stehlen, die immer top organisiert, mit Rat und Tat zur Seite steht.

Herzenszahl 5

Du bist ein Freigeist, lustig, charmant und immerzu optimistisch. Im Herzen stets junggeblieben, hast du einen Hang zu experimentieren. Veränderungen stehst du grundsätzlich positiv gegenüber. Andere fühlen sich zu dir hingezogen. Karriere in der Politik, PR oder Journalismus sind dein Metier. Dabei genießt du es auch im Rampenlicht zu stehen und Lob für dein Tun zu bekommen. Zum Verhängnis können dir deine unbeständige Art und dein Hang zu übermäßigen Genuss werden. Arbeite daran, deinen Sinn nach Spaß und Abenteuer mit Verantwortung und Alltag in Einklang zu bringen.

Herzenszahl 6

Menschen mit der Herzenszahl 6 sehnen sich nach Ruhe und Beständigkeit. Warmherzig und bescheiden neigst du dazu, andere an erster Stelle zu setzen. Jobs in der Medizin, Therapie oder Coach entspricht deiner Persönlichkeit. Du erfreust dich auch an den schönen Dingen des Lebens. Familie steht bei dir an erster Stelle. Mit deiner liebenswerten, großzügigen Art wirst du viele Freunde und Bewunderer um dich haben. Allerdings zweifelst du selbst oft an dir. Pass auf, dass bei deinem aufopfernden Einsatz für andere auch deine eigenen Bedürfnisse nicht auf der Strecke bleiben.

Herzenszahl 7

In der Liebe bist du romantisch und auch leidenschaftlich veranlagt. Im Alltag und auch im Job strebst du angetrieben von deinem Intellekt nach Wahrheit. Dein logischer Instinkt bringt dich in Karrieren vom Undercover-Detektive bis zum spirituellen Guru. Mit deiner strukturierten, fast schon perfektionistischen Herangehensweise bringst du Verborgenes ans Licht. Dabei gehst du am liebsten allein vor. Du brauchst viel Zeit zum Auftanken und Reflektieren. Dabei riskierst du dich zu sehr einzumümmeln und deine Freunde und Familie auf der Strecke zu lassen.

Herzenszahl 8

Du bist leistungsstark und steckst voller Power. Deine natürlichen Führungsqualitäten bringen dir viel Respekt und Bewunderungen anderer. Gut so, denn du lebst von dieser Anerkennung. Man findet dich im hohen Management und Führungspositionen. Designerklamotten und Luxusreisen sind deine Welt. Während du beruflich schon mal zum Draufgängertum neigst (und andere deshalb auch mal rücksichtslos behandelst), bist du privat eher vorsichtig. Es fällt dir verdammt schwer, deine Gefühle auszudrücken und deinen Panzer zu öffnen. Du musst lernen, nicht immer alles zu kontrollieren. Deine PartnerIn und deine MitarbeiterInnen werden es dir danken.

Herzenszahl 9

Träger der Herzenszahl 9 sind wahre Wohltäter, die sich durch ein tiefes soziales Gewissen auszeichnen. Deine Mission ist es, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Somit fühlst du dich in lehrenden oder heilenden Berufen gut aufgehoben. Trotz deiner positiven Bestrebungen für deine Umwelt wirkst du nach außen oft distanziert und unterkühlt. In deiner Meinung bist du sehr gefestigt, auch wenn diese oft nicht der Norm entspricht. Wirst du nicht gehört, kannst du auch übermäßig dramatisch und impulsiv werden. Solange du deiner Mission treu bleibst, wirst du ein erfülltes Leben führen.