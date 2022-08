Nach dem siegreichen Prozess gegen seine Ex Amber Heard kehrt Johnny Depp nicht nur als Schauspieler zurück, sondern wird bald auch wieder hinter der Kamera Anweisungen geben. Überraschend verkündete der 59-Jährige nämlich nun, dass er nach 25 Jahren, Regie bei einem Film führen wird.

Der Schauspieler soll das Projekt gemeinsam mit Al Pacino realisieren.

Johnny Depp gibt sein Regie-Comeback

Gerade steht Johnny Depp zum ersten Mal seit Jahren wieder als Schauspieler vor der Kamera. Erst vor wenigen Tagen wurden die ersten Bilder von Johnny in seiner Rolle des französischen Königs Ludwig XV. veröffentlicht. Und jetzt folgen auch schon die nächsten News an seiner Karrierefront. Johnny wird nämlich künftig wieder am Regiestuhl Platz nehmen.

Nach einer 25-jährigen Pause wird Johnny Depp nun sein Regie-Comeback bei einem Spielfilm geben. Wie das Magazin „Hollywood Reporter“ und der Schauspieler selbst verkündeten, wird er das Künstler-Biopic „Modigliani“ inszenieren. In der Erklärung schreibt Depp: „Die Saga von Mr. Modiglianis Leben ist eine, die ich unglaublich geehrt und wirklich demütig auf die Leinwand bringen darf. Es war ein Leben voller Härten, aber schließlich auch eines des Triumphs – eine universell menschliche Geschichte, mit der sich alle Zuschauer identifizieren können.“

Das wissen wir bereits über den Film

Im Zentrum des Films steht Amedeo Modigliani, der von 1884 bis 1920 gelebt hat. Er wurde also nur 35 Jahre alt. Er arbeitete als Maler, Zeichner und Bildhauer. Die heutige Bekanntheit beruht vor allem auf seinen Aktgemälden, die zu seiner Zeit als skandalös empfunden wurden und erst später Akzeptanz fanden.

Für den Film wird Depp mit Barry Navidi und Al Pacino zusammenarbeiten. Pacino soll dabei als Produzent tätig sein. Als Vorlage für den FIlm dient ein Theaterstück von Dennis McIntyre („Im Vorhof der Hölle“), welches Pacino schon lange verfilmen will. Er soll Navidi auf das Stück aufmerksam gemacht haben, dieser soll sich anschließend um die Rechte gekümmert haben. Nun entschied das Team, Johnny Depp die Regie anzuvertrauen.

Spielfilm-Regie-Debüt im Jahr 1997 floppte

Ein Vertrauensvorschuss, denn Johnnys letzte Inszenierung war nicht gerade von Erfolg gekrönt und ist zudem bereits sehr viel Jahre her. Um genau zu sein: Vor 25 Jahren führte er das letzte mal bei einem Spielfilm Regie. Als Johnny Depp 1997 den Neo-Western „The Brave“ mit Marlon Brando und sich selbst in der Hauptrolle inszenierte, sollte es eigentlich der Auftakt zu einer Karriere auch hinter der Kamera sein.

Doch nach der Premiere im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes hagelte es so viel Kritik, dass Depp letztendlich entschied, dass der Film in den USA nicht erscheinen werde. So kam es, dass der Film nicht einmal den Weg in die Kinos fand. Mittlerweile gibt es „The Brave“ aber auf DVD. Ob sein Regie-Comeback nun einen größeren Erfolg mit sich bringen wird, bleibt abzuwarten. Die Chancen stehen allerdings gut, da Johnny nach seinem Siegeszug bei dem Prozess gegen seine Ex Amber Heard, auf einer Erfolgswelle zu surfen scheint.