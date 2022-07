Vor wenigen Wochen gewann Johnny Depp den wohl aufsehenerregendsten Prozess des Jahres gegen seine Ex Amber Heard. Zu seinem Sieg trug dabei auch das Model Kate Moss bei. Denn sie verteidigte und entlastete ihren Ex-Freund letztendlich mit ihrer Aussage. Jetzt äußert sich das Model erstmals zum Prozess.

Zudem erklärt sie, warum sie sich dazu entschloss, Johnny zu verteidigen.

Kate Moss äußert sich zu Aussage im Depp-Heard-Prozess

Das Model Kate Moss und der Schauspieler Johnny Depp Kate waren in den Jahren 1994 bis 1998 ein Paar und für kurze Zeit sogar verlobt. Bei Depps Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard sagte das Model im Mai unter Eid aus. Im Interview mit der BBC-Sendung „Desert Island Discs“ offenbart Moss nun, weshalb es für sie wichtig war, Depp zu verteidigen.

Zur Erklärung: Amber Heard berichtet vor Gericht über einen angeblichen Streit zwischen ihr, Johnny Depp und ihrer Schwester im März 2015. Dabei soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf einer Treppe gekommen sein. Im Zuge dessen erwähnte Heard auch Depps Ex Kate Moss. Heard deutete mit ihrer Aussage vor Gericht an, dass auch Kate Moss in der Vergangenheit Opfer eines körperlichen Angriffs durch Depp geworden sein soll. Genauer: Es gab Anspielungen, dass Depp seine damalige Freundin eine Treppe hinunter geschubst haben soll. Also wurde darauf hin auch Kate Moss vor Gericht geladen.

„Ich kenne die Wahrheit“

Ende Mai wurde Moss dann von Johnny Depps Anwalt per Videoschalte befragt. Das Model schilderte im Prozess, dass sie tatsächlich eine Treppe hinuntergefallen sei, jedoch habe Johnny sie nie geschubst oder gestoßen. „Ich habe geschrien, weil ich Schmerzen hatte. Johnny kam zurück und hat mich ins Zimmer getragen“, so Moss und verdeutlicht weiters: „Er hat mich nie geschubst, getreten oder eine Treppe hinuntergeworfen.“

Nun, ca. zwei Monate später, spricht sie erstmals über den Prozess und ihre Aussage. „Ich kenne die Wahrheit über Johnny“, erklärte Moss nun in der Sendung von BBC Radio 4. „Ich weiß, dass er mich nie die Treppe hinuntergestoßen hat. Ich musste die Wahrheit sagen.“ Generell war es ihr ein großes Anliegen, ehrlich zu sein, denn sie glaube „an die Wahrheit und an Fairness und Gerechtigkeit“.

Kate Moss schildert beängstigende Situation in Interview

In dem neuen BBC-Interview berichtet Kate Moss außerdem von einer äußerst beängstigenden Situation, während der Anfangszeit ihrer Modelkarriere. Sie hatte sich damals mit einem Mann getroffen, der sie für einen BH-Katalog fotografieren wollte. „Ich war wahrscheinlich erst 15 und er sagte: ‚Zieh dein Oberteil aus'“, so die heute 48-Jährige. „Also zog ich mein Oberteil aus, ich war damals sehr schüchtern, was meinen Körper anging, und er sagte: ‚Zieh deinen BH aus.'“ Doch sie habe irgendwie gespürt, dass etwas nicht ganz stimmte. „Ich nahm meine Sachen und rannte weg.“ Moss wurde bereits im zarten Alter von 14 Jahren von einem Modelscout entdeckt. In den 90er Jahren gehörte sie zu den gefragtesten Gesichtern in der Modeindustrie und prägte den Begriff „Heroin-Chic“.