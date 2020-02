2020 steht für Veränderungen. Immerhin ist es das erste Jahr des neuen Jahrzehnts. Während sich für andere die ein oder andere Sache eher ins Negative verändert, können sich drei Sternzeichen aber besonders auf positive Neuerungen freuen.

Denn für diese 3 Sternzeichen werden heuer alle Träume wahr:

Zwilling

Für den Zwilling stehen heuer die Chancen besonders gut, seine Ziele zu erreichen. Das Sternzeichen ist extrem motiviert hart zu arbeiten und seinen Willen durchzusetzen. Außerdem sprudeln die Zwillinge nur so vor Lebensenergie. Das alles sind großartige Voraussetzungen, um sich seine Träume zu erfüllen und endlich das zu tun, was man schon immer wollte.

Skorpion

Für Skorpione wird 2020 das aufregendste Jahr ihres Lebens. Was die ersten zwei Monate schon begonnen hat, zieht sich bis Dezember weiter: Zielstrebigkeit und Organisation helfen dem Skorpion heuer seine Träume zu verwirklichen. Die harte Arbeitet macht sich bezahlt, denn egal, ob im Beruf, im Alltag oder in der Liebe: Das Sternzeichen erhält alles, was es schon immer haben wollte.

Steinbock

Der Steinbock hat bereits in den letzten Jahren hart dafür gearbeitet, damit sich seine Träume endlich verwirklichen. Dieses Jahr kann er nun dafür die Lorbeeren einsammeln. Denn heuer erwarten ihn Chancen, die es nie zuvor gegeben hat. Vor allem in der Liebe kommt endlich der große Durchbruch. Seine Zufriedenheit dadurch wirkt sich auch positiv aufs Berufsleben aus und der Steinbock bekommt endlich seine Traumposition im Job.