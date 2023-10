Am 3. November dreht sich beim miss Gründerinnentag in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien alles rund um die Themen Selbstständigkeit und Gründen.

Mit dabei: Petra Haslinger, Beraterin im Gründerservice der Wirtschaftskammer Wien. Sie wird am miss Gründerinnentag im Panel „Ask Me Anything“ eure Fragen zum Thema Gründen beantworten. Wir haben vorab mit Frau Haslinger über das Gründen und die Selbstständigkeit gesprochen.

Wie finde ich meine Nische/meine Idee, wenn ich vorhabe, zu gründen?

Häufig entstehen Geschäftsideen im Umfeld des eigenen beruflichen Alltags, aus Hobbies oder auch einfach aufgrund einer absolvierten Ausbildung, die es mir ermöglicht, mich selbstständig zu machen.

Was muss man auf jeden Fall bedenken, wenn man in die Selbstständigkeit geht?

Das Um&Auf einer erfolgreichen Gründung ist die gute Vorbereitung, idealerweise schriftlich zusammengefasst in einem Businessplan und kombiniert mit einem ausreichenden finanziellen Polster für die Lebenshaltungskosten in der Anfangszeit. Gerne beraten wir in den Gründerservices der Wirtschaftskammer zu den relevanten Themen Gewerbeberechtigung, Sozialversicherungspflicht, Steuern uvm.

Auf welche Stolperfallen muss man vorbereitet sein?

Stolpersteine können zum Beispiel eventuelle Nachzahlungen zur SVS oder an das Finanzamt sein, der Unternehmensstandort – Tauglichkeit (v.a. bei der Selbstständigkeit von zu Hause aus), die Dauer der Zuteilung einer UID-Nr., die Bearbeitungszeit der Gewerbebehörde (v.a. bei reglementierten und bewilligungspflichtigen Gewerben). Auch hier hilft, rechtzeitig mit der Vorbereitung auf die Gründung beginnen und einen Plan B bereithalten.

Wie gehe ich am besten mit Rückschlägen um?

Aufstehen, Krone richten und noch erfolgreicher weiter machen!

Was sind wichtige Learnings?

Vorbereiten

Ist/Soll-Vergleich laufend überprüfen

Mit der Familie und Freunden absprechen

Das eigene Netzwerk nutzen

und über die Geschäftsidee sprechen!

Ein Satz, den Sie Gründerinnen vor dem Start mit auf den Weg geben möchten

Vorbereitung ist nicht nur das halbe Leben, sondern auch der Garant für einen erfolgreichen Schritt in die Selbstständigkeit.

Du willst auch beim miss Gründerinnentag dabei sein? HIER geht’s zur Anmeldung!