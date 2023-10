Mit Rollen in „Gilmore Girls“ und „This is Us“ wurde Schauspieler Milo Ventimiglia international bekannt. Über sein Privatleben ist allerdings nur wenig bekannt. Doch US-Medien berichten jetzt, dass er ganz heimlich geheiratet hat.

Und seine Ehefrau hat einen ganz besonderen Bezug zu einer seiner größten Rollen.

Milo Ventimiglia hat geheiratet

In Hollywood haben offenbar die Hochzeitsglocken geläutet. Denn wie zahlreiche US-Medien – darunter auch „Us Weekly“ – berichten, hat Schauspieler Milo Ventimiglia (38) kürzlich geheiratet. Es war demnach eine kleine private Zeremonie, umgeben von Familie und engen Freund:innen.

Und natürlich stellen wir alle uns nur eine große Frage: wer ist denn die glückliche Braut? Die Antwort: Jarah Mariano. Und „Gilmore Girls“-Fans werden jetzt vielleicht hellhörig. Denn der Nachname Mariano hat für den Schauspieler wohl eine besondere Bedeutung; schließlich hieß seine TV-Figur Jess mit Nachnamen genau so. Jarah und Milo sind laut Medienberichten bereits seit 2022 ein Paar. Viel ist über ihre Beziehung jedoch nicht bekannt.

Schauspieler schützt Privatleben

Denn Milo lebt ein sehr privates Leben abseits der Kameras. Auch, wenn er sich in den vergangenen Jahren als absoluter Serienstar etabliert hat, ist über sein Privatleben nur wenig bekannt; und das aus einem guten Grund. „Ich versuche, mich selbst so klein wie möglich zu halten, damit die Leute die Figur sehen und wirklich in die Arbeit eintauchen können“, erklärte er bereits 2017 gegenüber „People“. Sein Ziel ist klar: „Ich versuche, so anonym und unsichtbar wie möglich zu bleiben, um die Erfahrung der Männer, die ich spiele, nicht zu schmälern. Ich weiß nicht, wie interessant mein Leben ist, genauso wenig wie das eines anderen.“

Von 2002 bis 2006 war er mit Co-Star Alexis Bledel aka Rory Gilmore zusammen, später datete er „Heroes“ Co-Star Hayden Panettiere. Erste Gerüchte, dass Milo und Jarah verheiratet sind, kursierten bereits im Juni, als das Model mit einem Ring am Finger gesichtet wurde. Einige Bilder der Hochzeit seht ihr hier!