In der Europa League spielt am Donnerstag um 21 Uhr Bayer Leverkusen gegen den FC Porto. Wo können Fans das Spiel live im Fernsehen sehen und gibt es auch einen Livestream im Internet?

Im Sechzehntelfinale der Uefa Europa League trifft der deutsche Klub Bayer Leverkusen am Donnerstag, den 20. Februar, um 21 Uhr daheim auf den portugiesischen Klub FC Porto. Die Deutschen gelten nach den starken Leistungen in der Liga als leichter Favorit. Einfach wird die Aufgabe aber nicht: Porto hat ein technisch ausgereiftes Team und zählt trotz vieler Abgänge zu den Geheimfavoriten für die Europa League.

Leverkusen gegen Porto live im TV

Wo und wie können Fans das Spiel live sehen? Leider ist in Deutschland dieses Match nicht im Free-TV –also über frei empfangbare Sender – zu empfangen. In den Genuss der Europa League kommen also am Donnerstag nur die Kunden des Internet-Sportsenders DAZN, der sich die Rechte an diesem Uefa-Bewerb gesichert hat. Das Monatsabo von DAZN kostete ab circa 12 Euro. Damit können Kunden das Spiel live im Internet auf ihrem Tablet, Handy oder PC streamen. Theoretisch gibt es aber auch die Möglichkeit, ein solches Gerät an einen größeren Monitor anzuschließen.

Livestream über andere Länder

Nicht nur in Österreich, auch in anderen Ländern gibt es aber doch die Möglichkeit, das Spiel Leverkusen gegen Porto zu sehen. Kannst du das auch von Deutschland aus aufrufen? Leidern nein, denn anhand der IP-Adresse wird eindeutig erkannt, wo du dich gerade befindest. Eine solche IP-Adresse (IP steht für Internet Protokoll) wird jedem Rechner, der mit dem Internet verbunden ist, zugeordnet. Und weil die jeweiligen Anbieter nur in ihrem Heimatland über die nötigen Übertragungsrechte besitzen, müssen sie Zugriffe aus anderen Ländern wohl oder übel abblocken. Wie kannst du das umgehen? Am besten geht das über sogenannte VPN-Dienste: Diese leiten den Datenverkehr nämlich nicht direkt ans Ziel, sondern über Umwege. Auf diese Weise kann verschleiert werden, wo du dich tatsächlich befindest. Bekannte und bewährte VPN-Dienste sind etwa NordVPN oder CyberGhost. Apropos: Mit denen kannst du auch versuchen, die Ländersperre von Anbietern wie Amazon Prime oder Netflix zu umgehen.

Leverkusen gegen Porto im Livestream

Eine andere Variante, das Live-Spiel im Internet zu sehen: Auf mehr oder weniger dubiosen Websites werden nämlich Livestreams solcher Spiele gezeigt. Ein Beispiel dafür ist die russische Site „LiveTV“ – dort sind täglich viele Sportsendungen zu sehen. Aber nicht nur aus rechtlichen Gründen wollen wir von der Nutzung solcher Angebote abraten: Die Gefahr, sich über solche Sites Viren einzufangen, ist einigermaßen groß. Außerdem kann die Qualität der Livestreams teilweise sehr schlecht sein, immer wieder kommt es zu Unterbrechungen wegen der Einblendung von Werbung.