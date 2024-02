Der März, normalerweise ein Monat voller Frühlingsgefühle und blumiger Aussichten, hat dieses Jahr eine etwas bittere Note im Repertoire. Die Sterne, anscheinend im Pausenmodus für Romantik, spielen mit den Gefühlen von drei Sternzeichen. Hier sind diejenigen Astrozeichen, die im März 2024 eine extra Portion Herzschmerz serviert bekommen.

Diese Tierkreiszeichen erwartet Liebeskummer.

Fische

Die Fische, sonst in ihrer eigenen Traumwelt schwelgend, werden im März vielleicht unfreiwillig aus ihrem Fantasieland gerissen. Ihr liebes Herz könnte sich nämlich auf einer Achterbahnfahrt der Enttäuschungen wiederfinden. Vielleicht ist es an der Zeit, dass sie ihre rosarote Brille gegen eine Realitätsbrille eintauschen und erkennen, dass nicht alles immer nach ihrem idealen Drehbuch verläuft. Aber hey, nach einem Sturm folgt immer ein Regenbogen, und Fische wissen genau, wie man sich im Ozean der Emotionen wieder schwungvoll aufrappelt.

Waage

Die charmanten Waagen, normalerweise die Experten der Harmonie, werden im März vielleicht feststellen, dass ihre berühmte Ausgeglichenheit auf eine harte Probe gestellt wird. Ein Drama in der Liebesabteilung könnte ihre romantischen Ideale ins Wanken bringen. Zeit, sich bewusst zu machen, dass nicht jede Liebe wie ein gut austariertes Waage-Spiel ist – manchmal kippt’s eben. Aber Kopf hoch. Selbst auf einem wackeligen Drahtseil können Waagen das Gleichgewicht wiederfinden und elegant weiter über den Pfad der Liebe schreiten.

Löwe

Die königlichen Löwen, normalerweise die Herrscher der Savanne, könnten im März feststellen, dass nicht jeder ihre majestätische Aura zu schätzen weiß. Ein Rückschlag im Job oder in der Liebe könnte ihre stolze Mähne zerzausen. Zeit für eine Lektion in königlicher Demut: Wahre Größe liegt nicht nur in äußerem Glanz, sondern auch im souveränen Umgang mit Niederlagen. Selbst der königlichste Löwe muss irgendwann lernen, dass echte Stärke in der Bereitschaft zur Verletzlichkeit liegt.