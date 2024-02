Die Looks auf der Kopenhagener Fashion Week zeigen es vor: Diesen Frühling setzen wir auf einen ganz bestimmten Jackentrend. Neben der klassischen Leder- oder Bomberjacke reiht sich ein weiteres Fashion-Piece in unsere Garderobe ein: Der Kurzmantel ist gerade total angesagt!

Wir zeigen euch die coolsten Pieces – und wie ihr sie am besten stylen könnt!

Frühlingstrend Kurzmantel

Was würden wir im Frühling wohl ohne Jacken tun! Das IT-Piece der Saison hält uns in der Übergangszeit nicht nur warm, sondern wird richtig gestylt auch zum absoluten Fashion-Statement. Neben klassischen Trends wie der Jeansjacke, lässigen Lederjackets oder der auffälligen Bomberjacke, wird’s 2024 etwas eleganter. Auf der Fashion Week in Kopenhagen dominiert ein ganz besonderes Piece gerade die Streetwear-Looks und Runways: der Kurzmantel ist aktuell voll im Trend! Und wir sind ganz begeistert, denn damit verpassen wir diesem Frühling eine elegante und stilvolle Note.

Aber keine Sorge, auch sportliche Stilbrüche sind erlaubt – denn auch der Kurzmantel lässt sich ziemlich vielseitig stylen und kontrastreich kombinieren. Wir zeigen euch unsere favorite Pieces – inklusive Outfit-Inspo!

So stylt ihr die Trend-Jacke 2024

Von super elegant über casual bis hin zu sportlich: der Kurzmantel gibt so einiges her. Im Frühjahr 2024 ist außerdem auch Farbe gefragt! Wir zeigen euch unsere drei Lieblingslooks:

1. Elegant

Wer minimalistisch elegante Looks liebt, für den ist die Trend-Jacke 2024 wie gemacht. Die schlichten Schnitte und klassischen Designs machen den Kurzmantel nämlich zum absoluten IT-Piece für stylische Outfits mit Quiet-Luxury-Attitude. Die Farbe unserer Wahl: Schwarz! Für den eleganten Look greifen wir zum Kurzmantel mit Gürtel und kombinieren dazu schlichte Leggings und Satinbluse. Gestylt wird das Outfit mit Boots in Lack-Optik, goldenen Hoops und auffälliger Clutch. Egal ob zum Date, für eine Partynacht mit den BFFs oder einen gemütlichen Abend mit Drinks und Deeptalk – mit diesem Look seid ihr bestens gestylt!

2. Business Casual

Der Kurzmantel ist das perfekte Fashion-Pieces für einen Business-Casual-Look. Während die Jacke selbst durch ihren eleganten Schnitt sofort schick wirkt, lässt sie sich dennoch mit gemütlichen Outfits kombinieren, ohne deplatziert zu wirken. Für den Business-Style wählen wir einen schlichten grauen Kurzmantel, den wir mit einer lässige, weiten Anzughose kombinieren. Das Outfit mit weißer Bluse und schlichten Loafers abrunden. Für einen extra Hingucker sorgen auffällige Ohrringe und ein eleganter Shopper, mit genügend Platz für den Laptop!

3. Sporty

Für den Sporty-Look mit Kurzmantel setzen wir auf Farbe und ein dezentes Muster. Wir kombinieren einen auffälligen Wollmantel mit Karo-Muster in Pasteltönen mit Straight-Cut-Jeans. Der Rest des Outfits bleibt schlicht, damit die Jacke in den Fokus rückt – heißt: weißes T-Shirt, schlichte Sneaker und Crossbody-Bag für die daily Essentials. Kleine Accessoires wie schlichte Ohrringe sorgen für eine Extraportion Style. Auf geht’s zum Shopping-Date mit der BFF!

Noch mehr Kurzmäntel zum Nachshoppen