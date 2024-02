Rosige Neuigkeiten aus der Modewelt: 2024 feiert der sogenannte „Rosette-Trend“ seinen Aufstieg! Ein Blick auf die internationalen Laufstege zeigt, schon jetzt sind Frühjahrs- und Sommerkollektionen von dem Trend geprägt. Denn neben blumigen Looks sind die IT-Pieces der Saison und unzählige Accessoires mit Rosen-Details versehen.

Alles, was ihr über den Fashion-Trend 2024 wissen müssten!

Rosette-Trend erobert die Modewelt

Im Fashion-Karussell ist wieder einmal so einiges los! Bereits 2023 eroberte der sogenannte „Rosette-Trend“ die Modewelt – also verspielte Rosen in überdimensionaler Größe als auffällige Accessoires. Das beliebte Detail stürmte im vergangenen Sommer vor allem als „Rosette Choker“ den Fashion-Kosmos. Unzählige Celebrities wie Kendall Jenner oder Harry Styles feierten das It-Piece. Und wie es aussieht, setzt sich dieser Trend auch 2024 fort und wird vor allem in der Girly-Sphäre seinen Aufstieg feiern!

Jetzt wird der Flower-Choker aber aufs nächste Level gehoben! Denn mittlerweile hat das rosenförmige Detail seinen Weg auf Kleider, Krawatten, Schuhen, Taschen und Co gefunden. Auf internationalen Runways dominieren auffällige Rosen mehr denn je und schon jetzt sehen wir die verspielten Details in den aktuellen Frühjahrs- und Sommerkollektionen 2024. Eines steht fest: In Sachen Fashion lautet das Motto dieses Jahr „mehr ist mehr“ – wie zum Beispiel dieses Statement-Top des Labels „Rotate Berger Christensen“ beweist:

Bild: Spotlight / Launchmetrics

Auch auf Schuhen geben verspielte Rosen-Details so einiges her, wie dieser Street Look von der Fashion Week in Copenhagen zeigt! Rotes Ballerinas mit riesigen Rosen? Yes, please! Besser lassen sich aktuelle Trends wohl nicht vereinen, ein wahres Masterpiece in Sachen Styling!

Bild: Spotlight / Launchmetrics

Auch Celebrities blühen mit dem Trend auf

Über den „Rosette-Trend“ stolpern wir nicht nur am Runway, sondern auch am roten Teppich. Unzählige Hollywoods haben dem Look bereits ihren ganz eigenen Stempel aufgedrückt. Barbie-Darstellerin Margot Robbie etwa zeigte sich bei den Critics Choice Awards 2024 in einem roten Dress mit Rosen-Detail. Auch Selena Gomez mag es blumig: Die 31-Jährige zog mit ihrem roten Kleid mit schwarzen Rosen bei den diesjährigen Golden Globes alle Blicke auf sich.

Genau wie Jennifer Lopez! Auch sie setzte für ihren Globe-Look auf den „Rosette-Trend“:

Was sollen wir da noch sagen: Wir LIEBEN diesen Trend und können es kaum noch erwarten, auch unsere Outfits im Frühling zum Blühen zu bringen!