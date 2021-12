Das kam wohl unerwartet. Eigentlich wollten Caroline Cray und LifeWithMatt nur den Präsidenten Joe Biden in Nantucket treffen. Der war dann doch aber nicht so interessant, wie sein gutaussehender Secret-Service-Agent. Kurzerhand machten die beiden TikToker ein Video von ihrem Traummann und stellten es auf die Video-Plattform.

Ihre Videos gingen nun viral. Jetzt ist Joe Bidens Agent wohl nicht mehr ganz so secret.

Secret-Service-Agent geht auf TikTok viral

Es heißt, man trifft den Traummann oder die Traumfrau immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Diese Lebensweisheit können die TikTok-User Caroline Cray und LifeWithMatt definitiv unterschreiben. Denn eigentlich kamen sie nach Nantucket, um ihren Präsidenten in Real Life zu sehen. Doch als dieser dann vor ihnen stand, war er nicht mehr ganz so interessant wie sein gutaussehender Bodyguard. Um die Welt den gutaussehenden Mann natürlich nicht vorzuenthalten, machte sie ein TikTok-Video daraus.

Und offenbar ist sich die TikTok-Community über die Attraktivität des Agenten ziemlich einig. Denn die Videos von Matt und Caroline gingen mit fast drei Millionen und 300 Tausend Aufrufen direkt viral. Falls ihr den gutaussehenden Secret-Service-Agenten in eurem „Für Dich“-Feed noch nicht entdeckt habt, dann habt ihr hier die Chance:

Reaktionen der TikTok-Community

Die TikTok-Community ließ es sich natürlich nicht nehmen weitere Videos mit dem hotten Agent in der Hauptrolle zu drehen. Alison beispielsweise fragt Joe Biden auf witzige Weise, ob der attraktive Agent nicht einen Abend freihaben könnte, damit er mit ihr ausgehen kann.

Aber auch anderen Userinnen sind die gutaussehenden Agents des amerikanischen Präsidenten schon aufgefallen. So macht TikTok-Userin cadyheronsflipflops auf den Hottie aufmerksam, der Joe Biden die Autotür aufhält. „Sehen alle Secret-Service-Agenten so aus?“, fragt sie in dem Video. Das ist auf jeden Fall eine berechtige Frage, liebe cadyheronsflipflops!