Fashion-Addicts aufgepasst: Leo-Print is back! Wer dachte, dass Animal-Prints längst out sind, der hat sich wohl ziemlich geirrt! Auf Tiktok & Co feiert der Muster-Trend nmich gerade sein Comeback. Allen voran die Leo-Jeans, die gerade als Trend-Piece im Frühjahr 2024 gehypt wird. Wir liefern euch Inspo, wie ihr Hose mit dem Kult-Print am besten stylt!

Vorhang auf für das große Comeback des Leopardenmusters!

Der Leo-Trend ist wieder im Anmarsch

Gute Nachrichten für alle Fashion-Lovers, die sich ihre Lieblings-Leoparden-Pieces im Kleiderschrank aufbewahrt haben, weil sie genau wussten, dass ihr großer Moment eines Tages wieder kommen wird! Leo-Prints feiern 2024 tatsächlich ein großes Comeback. Was unzählige Creators auf Tiktok und Stars am Red Carpet bereits vorausgesagt haben, ist jetzt wirklich wieder in: Leo-Prints geben 2024 den Ton in Sachen Styling an!

Egal, ob mit kleinen Leo-Hinguckern oder im kompletten Leoparden-Allover-Look – beides ist jetzt voll angesagt! Doch ein Leo-Piece sticht besonders hervor: Die Leopardenhose ist DAS It-Piece der Saison! Dieser Meinung scheint vor allem auch die Tiktok-Welt zu sein. CreatorInnen der Plattform schwören auf den Trend und teilen ihre ikonischen Styling-Tipps mit ihren Follower:innen. Und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten:

Von Casual bis Business: So vielseitig ist der Look

Von casual über sportlich bis hin zum Business-Look – die Leopardenhose gibt in Sachen Styling so einiges her. Je nach Lust und Laune könnt ihr das trendige Piece mit schlichtem Sneaker und T-Shirt, oder für den Business-Look mit Schuhen mit Absatz und elegantem Blazer kombinieren. Und für all jene, die denken, Leopardenmuster sei nichts für eine minimalistische Gardarobe: Ihr habt euch geirrt! Denn auch schlichte Styles lassen sich damit super kombinieren. Für wen die Hose dann doch etwas zu viel ist, der setzt stattdessen einfach auf schlichte Leo-Accessoires, um sich langsam mit dem Trend-Muster 2024 anzufreunden – auch das ist super stylish und definitiv IN!

Ihr habt Lust auf Leo-Styles? Wir haben euch ein paar coole Teile zum Nachshoppen rausgesucht: