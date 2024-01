Nach dem „Dschungelcamp-Quickie“ von Sonntag haben wir jetzt endlich wieder die geballte Ladung IBES bekommen. Cora Schumacher verrät, wieso sie das Camp so überstürzt verlassen hat und rechnet dabei auch gleich mit ihrem angeblichen Lover Olli Pocher ab.

Und auch sonst hat sich viel getan unter den Camper:innen. Hauptsächlich aber haben die Streitigkeiten unter den Stars bereits begonnen.

Alle Augen auf Cora, doch erst müssen wir schmoren

Nach der überraschenden Verkündung, dass Cora Schumacher die Sendung freiwillig verlassen hat, blicken nun alle gespannt auf die 47-Jährige: Was ist passiert? Bis wir das erfahren, müssen wir uns allerdings noch etwas gedulden. Denn RTL ist schlau und weiß, wie man seine Zuschauer:innen dazu bringt, dass sie bis zum bitteren Ende am Bildschirm hängen bleiben.

Zuerst müssen wir nämlich noch durch sämtliche Streitgespräche durch, die dann doch recht überraschend kommen, da der Lagerkoller unter den Stars meistens erst später einsetzt. Und dennoch streiten Felix (der von „GZSZ“) und Sarah (die Designerin) miteinander, nachdem SIE die Befürchtung hat, dass ER sie nicht mag, obwohl sie doch noch nie wirklich miteinander gesprochen haben. Aber siehe da: ihre Intuition lässt die Designerin nicht im Stich, denn Felix findet sie aus unerfindlichen Gründen „schmierig“, wie er dann im Dschungeltelefon zugibt.

Tag 4 und die hassen sich schon wegen einfach nichts #ibes



Ich liebe alles 😍😍 pic.twitter.com/syxZ1xUB3X — Thomas  (@Thomas__2290) January 22, 2024

Und auch Mike und Kim kriegen sich in die Haare. Der Grund: ihre Vergangenheit, die beide wohl unterschiedlich wahrgenommen haben. Für Kim scheint es deutlich ernster gewesen zu sein, denn sie wirft Mike schwerwiegende Dinge vor. Mike wiederum sieht das alles nicht so eng und streitet die Vorwürfe ab. Die beiden kommen auf keinen grünen Nenner, was bedeutet, dass das bestimmt nicht die letzte Diskussion zwischen ihnen war.

Was ist ihre Mission im Dschungel? Ihn fertig machen? 😂 #ibes — Eileen 🫧 (@Eilap992) January 22, 2024

Darum ist Cora gegangen

Jetzt zum spannenden Teil: Wieso hat Cora denn jetzt das Dschungelcamp verlassen? Während bereits spekuliert wurde, dass sie nach einem Bandscheibenvorfall in der Vergangenheit unter großen Schmerzen leidet, ist es eine andere Krankheit, die ihr zu schaffen macht. Nein, nicht der Liebeskummer wegen ihrer angeblichen Affäre mit Comedian Oliver Pocher. Er spielt hier auf eine ganz andere Weise eine Rolle. Denn Cora leidet offenbar immer immer noch unter den Folgen der Corona-Infektion, die sie sich vor dem Einzug in den Dschungel zugezogen hat und mit der sie sich laut Gerüchten bei Olli Pocher angesteckt haben soll.

Jedenfalls scheint Cora der Qualm des Lagerfeuers im Camp richtig zuzusetzen, denn sie erleidet einen Hustenanfall nach dem anderen. In der Nacht auf Sonntag reicht es der ehemaligen Rennfahrerin dann und sie beschließt schweren Herzens und unter Tränen das Camp zu verlassen. Im Dschungeltelefon berichtet Cora, dass ihr Traum hiermit geplatzt sei. Dann sagt sie die Worte aller Worte. Dr. Bob erklärt im Nachhinein zwar, dass Coras Gesundheitszustand täglich kontrolliert wurde und er sie medizinisch gesehen für fit genug hält, um weiterhin im Camp zu bleiben, doch Cora sieht das anders.

Habe irgendwie auf einen krasseren Grund gehofft #IBES — sascha (@saschooox) January 22, 2024

Ob sie außerhalb des Dschungels Erholung findet? Wohl kaum. Denn angekommen in ihrem Hotelzimmer konnte Cora noch nicht mal noch duschen, da hält man ihr bereits ein Tablet mit Schlagzeilen aus der deutschen Presse unter die Nase. So muss die 47-Jährige auch erfahren, dass ausgerechnet jener Mann, in den sie verknallt ist, sich in aller Öffentlichkeit über sie lustig macht. Coras Reaktion auf den Diss: „Ich brauche keinen Oliver Pocher. Ich brauche weder seine Schlagzeilen noch brauche ich seine Kohle. Wer hat was davon?“, fragt sich die ehemalige Dschungelcamperin. Ob es zwischen den beiden noch ein klärendes Gespräch gibt? Das erfahren wir mit Sicherheit aus Ollis Insta-Story 😉

Die Frage, die sich Fans jetzt zudem stellen:

Bekommen wir dann jz einen Nachzügler? #ibes — Iyaz (@ijaz42023) January 22, 2024

Leyla wächst über sich hinaus

Nach dem großen Cora-Debakel muss Kandidatin Leyla mit ihrem ganz eigenen Debakel kämpfen. Denn sie wurde erneut vom Fernsehpublikum in die Dschungelprüfung gewählt. Die beiden Modertoren Sonja und Daniel können aber gleich mal Entwarnung geben: Leyla muss weder etwas ekeliges Essen, noch in eine enge Kiste steigen oder sich mit Krabbeltieren übergießen lassen. Vielmehr muss das Reality-Sternzeichen in etwa 30 Metern Höhe ihre Ängste überwinden und Sterne aus verschiedenen Boxen mit wirklich harmlosen Tierchen (Würmer, Kakerlaken, Ameisen und ja, auch ein paar Spinnen) sammeln.

Schlussendlich schafft es Leyla tatsächlich, zehn von elf Sternen zu erspielen. Ihre Schreikrämpfe hielten sich in Maßen und auch ihre Schimpftiraden waren während der Prüfung kaum hörbar.

Hat sie es nun geschafft, die Zuschauer:innen von sich zu überzeugen? Nun, das kommt ganz darauf an, was man unter „überzeugen“ versteht. Denn zur nächsten Prüfung muss Leyla wieder ran. Ohje …

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es ab 19.01.2023 jeden Abend auf RTL zu sehen. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.